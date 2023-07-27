Baltic Rally - 2023: Международный мотопарад, уникальные байки и экосубботник

В этом году мотопарад стал еще масштабнее, объединив не только российских участников. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Впервые мотофестиваль Baltic Rally состоялся в 2021 году, тогда за три дня собрал более 18 тысяч человек. Год спустя участников и болельщиков было уже на три тысячи больше. В этом году мотофестиваль стал еще масштабнее, объединив не только российских участников.

- Помню, как мы начинали. Было трудно, потому что мы не знали, как у нас все получится. Жители Выборга боялись, что приедут жесткие байкеры, разнесут город. Однако после первого фестиваля выборжане убедились, что это добрые люди, которые любят движение, спорт, мотоциклы, активный образ жизни, хорошо отдыхать и делиться положительными эмоциями, а выборжане встретили их как родных. Это доброе отношение стало изюминкой Выборга, а мотофестиваль Baltic Rally - доброй традицией для Ленобласти. В этом году наш фестиваль поддержал президент России - мы получили помощь Президентского фонда культурных инициатив. Впервые на фестиваль приехали байкеры из Сочи и Владивостока - к нам прибыли более двухсот человек, - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Александр Дрозденко возглавлял колонну. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

ОТ ВЛАДИВОСТОКА ДО ВЫБОРГА

Третий по счету Baltic Rally впервые вышел за границы Северо-Западного региона. Он начался далеко за пределами Выборга: 30 июня на острове Русский стартовал мотопробег по маршруту Владивосток - Выборг протяженностью 10,5 тысячи километров. Стартовало в заезде несколько сотен мотоциклистов, а на финише участников из разных регионов страны уже было около тысячи.

Маршрут прошел через крупнейшие города России: Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Уфа, Казань, Нижний Новгород, Москва, Великий Новгород, Санкт-Петербург и завершился в Выборге.

К мотопробегу присоединились мотоциклисты из южных городов - Сочи, Севастополя, Ростова-на-Дону, Воронежа, и из северной части нашей страны - из Мурманска, Республики Карелия, а также из Республики Беларусь.

Самые разные байки стояли по всему Выборгу. Фото: Анна ГРЕНЬ

МОТОШЕДЕВР ОТ КИАНУ РИВЗА

На фестивале любители мотоезды и просто желающие посмотреть на красивые байки увидели сотни мотоциклов от известных (и не очень) брендов и кастомайзеров. И там было на что посмотреть! Например, уникальные экспозиции мотоциклов Ducati, Vyrus Alyen, мотошедевр Arch KGRT-1 от мастерской Киану Ривза, или ультра технологичные электромотоциклы ORI GOWOW, бесшумные и маневренные SUPER SOCO Street Hunter. Можно было полюбоваться как на традиционные модели, так и на уникальные мотоциклы ручной работы, выполненные в единственном экземпляре.

Торжественный мотопарад «До государственной границы» стал одним из самых ярких моментов Baltic Rally. Тысячи мотоциклистов одной мощной колонной проехали вдоль Сайменского канала до погранперехода «Брусничное» на границе с Финляндией. Возглавил парад губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, который сам увлекается мотоциклами и мотоездой, а сопровождали его сотни байкеров на мотоциклах всех типов, марок и цветов.

- Наш ежегодный мотопробег, который мы проводим во время Baltic Rally, в этом году очень многочисленный - я думаю, это рекорд фестиваля. К нам присоединились мотоциклисты из Финляндии, Дании, Эстонии, наши друзья-байкеры из Владивостока. У всех прекрасное настроение. Мы доехали до финской границы, погудели, показали им, что мы сильные, у нас все в порядке и победа будет за нами. При этом мы абсолютно дружественные люди и наша граница для финнов не закрыта - приезжайте, смотрите, как мы живем! - поделился Александр Дрозденко.

БАЙКЕРЫ И ПРИРОДА

Кто сказал, что уборка мусора - это для школьников и пенсионеров? Участники Baltic Rally на своем примере показали, что забота об экологии - это круто! Брутальные байкеры на пару часов оставили свои мотоциклы, взяли в руки мешки для мусора и отправились убирать берега Выборгского залива.

- Природа - это наш дом, мы часто во время путешествий останавливаемся, разбиваем палаточные лагеря, а после этого всегда убираем за собой. Впрочем, и за другими людьми, которые еще не понимают, что нельзя мусорить у себя дома, убрать нам тоже не зазорно, - рассказали мотоциклисты.

Собранный мусор сортировали сразу на месте - стекло, пластик, бытовые отходы. Все это будет отправлено на переработку.

- Мы уже не первый раз проводим экологическую акцию «Вода России», но впервые совместили ее с байкерским фестивалем. Это дело абсолютно благородное. Нужно не только говорить, что мы за чистую природу, но и реально что-то делать. У нас была уникальная возможность показать, что наши слова не расходятся с делом, - прокомментировал Александр Дрозденко.

КСТАТИ

В 2023 году мотофестиваль Baltic Rally включили в рейтинг топ-50 лучших событий России. Высокое качество мероприятия подтверждают такие награды как Гран-при самой престижной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Национальное событие 2022 года», победа в конкурсе Минэкономразвития (Ростуризма), грант Президентского фонда культурных инициатив, а также первое место на премии «Лучшие в туризме Ленинградской области 2022» в номинации «Лучшее туристское событие».