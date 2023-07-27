700 лет - не срок! Как Шлиссельбург преобразится к большому юбилею

Шлиссельбург готовится праздновать 700 лет со дня основания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Город с богатой историей и скромным немецким названием уже к осени обзаведется праздничными нарядами нового архитектурного кода.

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

В первые дни осени, 2 сентября, Шлиссельбург отпразднует 700 лет со дня основания. Как и полагается, начнется праздник шумно, весело и людно - с парадного шествия городских предприятий, организаций и детских учреждений, где каждый сможет проявить себя. Для гостей и жителей города в центре откроют литературные шатры и пленэр. Также в этот день будет работать «Ярмарка ремесел», где представят изделия от мастеров народных промыслов и творческие мастерские для всех желающих.

Загадочное место так и манит туристов со всей страны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А еще горожан ждут яркие и музыкальные подарки - джазовый концерт, выступление народного артиста Александра Буйнова и фейерверк. Больше подробностей появится уже ближе к круглой дате, но и сейчас понятно, что праздник будет ярким и масштабным!

ТОРЖЕСТВО СОВСЕМ СКОРО

Подготовка к большому юбилею обсуждается на совещаниях межведомственной рабочей группы, которая занимается организацией торжества. Специалисты продумали, как улучшить инфраструктуру, благоустроить общественные территории и, конечно же, разработали праздничную программу для жителей и гостей города.

- На подготовку города к юбилею планируется потратить свыше 500 млн рублей. Только на благоустройство Шлиссельбурга из бюджета Ленинградской области выделено 226 млн рублей, - заявили в пресс-службе правительства 47-го региона.

Специалисты продумали, как улучшить инфраструктуру и благоустроить территорию к празднику. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

На эти средства уже создали музей под открытым небом «Эхо великих сражений» - это выставка-экспозиция, в которой собраны корабельные артустановки, мины, минные защитники, якоря и реактивные снаряды военных и послевоенных времен. Когда-то орудия были демонтированы с кораблей и раньше хранились на складах Министерства обороны, а теперь здесь, в музее.

Перед праздником навели лоск на территории города. Например, благоустроили площадь у речного вокзала и участок от Красного проспекта до набережной Невы вблизи Благовещенского собора.

45 КЛЮЧЕЙ К ОДНОМУ ГОРОДУ

Одним из значимых для Шлиссельбурга стал проект «45 ключей к одному городу». Он подразумевает создание единого пешеходного центра для сохранения исторического и культурного наследия города. Каждый из разработанных «ключей» - особое действие, преображающее пространство и показывающее тонкую грань между прошлым и настоящим города с богатой историей.

Город с богатой историей уже к осени обзаведется праздничными нарядами нового архитектурного кода.

Работы в рамках этого проекта еще идут. Сейчас благоустраивают аллеи вдоль Староладожского канала и сквера, прилегающего к Благовещенскому собору. Также облагораживают сквер рядом с памятником графу Савве Лукичу Рагузинскому-Владиславичу и Комсомольский парк.

К юбилею Шлиссельбурга будет разработан архитектурный код, который создаст единый стилистический облик населенного пункта.

КСТАТИ

Преображение истории

Но не только имениннику повезло. Другие исторические центры Ленобласти не остались без внимания.

В правительстве заявили, что сразу несколько городов-старичков получат свои архитектурные коды. Мастер-планы их развития уже разработали участники конкурса «Концепция пространственного развития муниципальных образований Ленинградской области», организованного комитетом градостроительной политики. Победителей архитектурного состязания недавно наградил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

- Конкурс показывает, что у нас есть возможности для творческого развития региона, и лучшие проекты обязательно должны использовать для областных и федеральных программ, - рассказал Александр Дрозденко. - Ребята не побоялись «взяться» за объекты культурного наследия. Я вижу, что российская архитектура точно в надежных руках.

В Гатчине активисты предложили развитие Правительственного квартала - этот проект стал победителем конкурса. Главная цель - реставрация объектов исторического наследия. В него вошли дом Ольдерогге и Водонапорная башня. Архитектурная концепция предполагает там открытие музейного и экскурсионного пространства.

На территории Старой Ладоги предложили разработать новый туристический маршрут, который станет продолжением уже существующего «По тропе Святой Руси». По планам он начнется у Никольского монастыря, пройдет через дом купца Калязина и закончится у стен Свято-Успенского монастыря. Также поступило предложение восстановить объекты культурного наследия и внедрить сервисы дополненной реальности.

Еще одна номинация конкурса - создание мастер-планов исторических поселений с населением от 5 до 15 тысяч человек. В этой категории победили восстановление водного каркаса Шлиссельбурга, развитие исторической среды между улицами Жука, Чекалова, Пионерской и Красной площадью.