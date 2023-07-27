Разработанный в России Кодекс этики искусственного интеллекта признали на международном уровне. Фото: пресс-служба Сбербанка.

В подписании Кодекса этики приняли участие представители 15 зарубежных компаний. Таким образом, соблюдать правила при использовании ИИ обязались представители не только России, но и ЮАР, Израиля, Нигерии, Замбии, Кипра, Сенегала, Уганды, Буркина-Фасо, Ганы, Мозамбика, Мали и Кении. Подписание состоялось 27 июля 2023 года.

Этот Кодекс был разработан на площадке Альянса в сфере искусственного интеллекта – ассоциации, которая объединяет технологические компании, занимающиеся развитием искусственного интеллекта в России. Сам Альянс был создан, чтобы помочь российским компаниям выйти на глобальный технологический рынок и занять там лидирующие позиции. Сейчас входящие в Альянс предприятия заняты в четырех направлениях: Образование», «Практика и данные», «Нормативное регулирование» и «Квантовые технологии». К слову, в числе первых в Альянс вступили технологические гиганты. Среди них - Сбер, «Газпром нефть», Яндекс, VK, «Северсталь», ГК «Самолет» и другие крупные компании и холдинги.

- К Кодексу уже присоединилось свыше 180 российских компаний и организаций, а сегодня круг участников кодекса был дополнен 15 компаниями из 12 государств. Мы очень рады, что география участников кодекса стремительно расширяется не только в рамках нашей страны, но и в мировом масштабе, - прокомментировал подписание Кодекса представителями международных компаний первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Он также отметил важность того, что представители разных предприятий понимают важность этики при развитии и использовании искусственного интеллекта. По мнению эксперта, признание Кодекса этики за границей, безусловно, станет импульсом для развития принявших его компаний.

Подготовила Татьяна ПЕСИНА