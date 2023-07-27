Улучшаем землю и развиваем общество: Российской ассоциации производителей удобрений исполнилось 15 лет.

Российской ассоциации производителей удобрений исполнилось 15 лет. Фото: источник РАПУ.

За это время отечественные мощности по производству минеральных удобрений выросли более чем в 1,5 раза, а потребление удобрений российским АПК – увеличилось втрое.Отрасль продолжает расти, сегодня в ней трудятся 110 тысяч человек.

ЭКОНОМИКА РАСТЕТ НА УДОБРЕНИЯХ

Российская ассоциация производителей удобрений - отраслевая некоммерческая организация - была учреждена крупнейшими российскими производителями минеральных удобрений в 2008 году. На протяжении полутора десятков лет отрасль демонстрирует уверенный динамичный рост. За годы деятельности РАПУ отечественные мощности по производству минеральных удобрений выросли более чем в 1,5 раза и в прошлом году достигли 29,4 млн т в действующем веществе.

- За полтора десятилетия отрасль минеральных удобрений, рука об руку с российским АПК, прошла глубокую трансформацию, благодаря чему сегодня наша страна находится в авангарде обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Во многом это итог тесного взаимодействия предприятий в рамках ассоциации, с одной стороны, и активной работы РАПУ со всеми заинтересованными партнерами в российском АПК и индустриальной сфере – с другой. Десять лет назад в отрасли стартовал новый инвестиционный цикл, и за это время члены РАПУ инвестировали в развитие около 1,8 трлн руб. В результате этих капиталовложений индустрия не только успешно преодолела риски затяжного догоняющего развития, но обеспечила одну треть всего прироста производства минеральных удобрений на планете, - отметил президент РАПУ Андрей Гурьев, который возглавляет ассоциацию с 2016 года.

Значимый вклад в рост производства удобрений вносят предприятия компании ФосАгро. Одно из них находится в Ленинградской области в городе Волхове. Здесь в 2019 году на промышленной площадке бывшего цеха минеральных удобрений уже закрытого Волховского алюминиевого завода началась масштабная модернизация. С начала реализации инвестиционного проекта с объемом вложений 34 млрд рублей в Волхове построен современный, высокотехнологичный, отвечающий всем нормам природоохранного законодательства, завод-миллионник. Предприятие перешло на выпуск востребованных и эффективных марок удобрений – аммофоса и водорастворимого моноаммонийфосфата, и уже начало поставлять его российским потребителям.

Глубокая модернизация предприятия стимулируетразвитие всей региональной экономики. В 2022 году налоги химического завода в бюджет региона превысили 2,5 млрд рублей. Дополнительные налоговые поступления в бюджет только в первые 5 лет после выхода завода на полную мощность превысят 3,5 млрд рублей.

Волховский промышленный комплекс ФосАгро продолжает реализацию крупных социальных и благотворительных проектов, корпоративной жилищной программы. Вместе с предприятиембуквально на глазах преображается Волхов. В городе построены спортивные площадки, благоустраивается скверы и парки, значительные финансы выделяются и на развитие медицины. Ждет новоселов первый корпоративный жилой дом для сотрудников предприятия, рассчитанный на 65 квартир.

Фото: ВФ АО «Апатит».

ПЕРВЫЕ ВО ВСЕМ МИРЕ

Сегодня Россия занимает 2-е место (после Китая) по производству и 1-е место по поставкам удобрений на мировой рынок, обогнав США и Индию. Россия остается единственной страной на планете, полностью обеспечивающейсебя всеми основными видами минеральных удобрений и поставляющей их за рубеж. Во многом, благодаря этому наша страна не только сохраняет продовольственный суверенитет, но и уверенно удерживает мировое лидерство по экспорту пшеницы.

Приоритет российского рынка и обеспечение отечественных потребителей и партнеров – краеугольный принцип развития отрасли. За 15 лет потребление удобрений в российском АПК выросло более чем в три раза и в прошлом году достигло 5,8 млн т д.в. (с учетом накопленных ресурсов).

Россия остаётся надежным партнером фермеров более чем из ста государств, при этом 70% экспорта удобрений приходится на дружественные развивающиеся страны. 1,5 млрд человек на планете потребляют пищу, выращенную с применениемроссийских удобрений. С 2008 года экспорт минеральных удобрений вырос в 1,6 раза.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

С 15-летием Российскую ассоциацию производителей удобрений поздравил Президент России Владимир Путин:

- Ассоциация последовательно наращивает объём и линейку выпускаемой продукции, уделяет приоритетное внимание развитию сбытовых сетей в регионах, повышению доступности удобрений на внутреннем рынке. В целом - вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.Особо отмечу серьёзный экспортный потенциал РАПУ. Российские удобрения пользуются спросом более чем в 100 государствах, в том числе - на Африканском континенте. Отечественные производители являются ответственными партнёрами африканских фермеров, поставляют им все основные виды минеральных удобрений, способствуют продвижению на территории континента масштабных инициатив ООН в сфере экологии и здоровья почв, реализуют востребованные проекты в области научно-технического сотрудничества и аграрного образования.

Российские удобрения соответствуют самым высоким мировым стандартам экологичности. В рамках поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина и при прямом участии РАПУ в Госреестре зарегистрирован знак «Зеленый эталон/Green One», Минсельхозу России выдано соответствующее свидетельство на товарный знак. Ведущие производители удобрений первыми прошли тщательную процедуру сертификации и получили право маркировать свою продукцию этим знаком.

Фото: ВФ АО «Апатит».

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

Сегодня в России производится более 100 марок минеральных удобрений и мелиорантов. Их эффективность тестируется в рамках совместныхпроектов с научно-исследовательскими организациями и сельхозвузами страны, а на полях - контролируют современные цифровые сервисы. Производители продолжают расширять ассортимент продукции, реализуя курс на опережающее внедрение в сельскохозяйственныхпредприятиях новых агрономических технологий.

В ближайшие 5-7 лет потребление минеральных удобрений в России может превысить 11 млн т д.в. Для обеспечения этой потребности члены РАПУ планируют инвестировать в развитие производственных мощностей и региональных логистических каналов около 2 трлн руб. Эти инвестиции будут способствовать укреплению российскогоАПК и национальной экономики в целом.

СПРАВКА

Российская ассоциация производителей удобрений учреждена крупнейшими российскими производителями минеральных удобрений в 2008 г. для представления и защиты интересов в решении определяющих вопросов развития отрасли производства минеральных удобрений.В настоящее время членами Ассоциации являются 14 компаний, поставляющие почти 80% от всего объема, потребляемого отечественным АПК минеральных удобрений.

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