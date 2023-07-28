Больше маршрутов и удобных сервисов: что важно знать о работе электричек этим летом

Больше маршрутов и удобных сервисов. Фото: Виктор КАЗАРИН.

Для петербуржцев, жителей Ленинградской, Мурманской, Псковской и Новгородской областей, а также Карелии электричка уже давно стала самым популярным и удобным способом передвижения. С каждым годом работа этого вида транспорта меняется и открывает для пассажиров новые возможности. Рассказываем, какие именно.

ХОДЯТ КАЖДЫЕ 10 МИНУТ

В декабре 2022 года было запущено тактовое движение пригородных поездов по маршруту Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Павловск. Дополнительные 17 поездов на участке Санкт-Петербург – Павловск позволили сократить интервал движения в часы пик до 10 минут. Количество пассажиров на этом направлении сразу же выросло, и это понятно: теперь добраться до Пушкинского района и обратно можно без пробок.

В мае тактовое движение пригородных электропоездов было запущено по маршруту Ораниенбаум — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ораниенбаум. И пассажиры новую транспортную возможность тоже быстро оценили.

- Сейчас совместно с правительством Санкт-Петербурга мы отрабатываем возможность запуска тактового движения по одному из самых актуальных направлений - Красное Село. В следующем году тактовое движение планируется ввести по направлению в Сестрорецк, - говорит генеральный директор Северо-Западной пригородной пассажирской компании Артем Мирон.

БОЛЬШЕ ПОЕЗДОВ

Летом электричками люди пользуются чаще - ездят на дачу, отдыхать на природе, многие решаются на экскурсионные поездки по региону. Железнодорожники эту тенденцию хорошо знают и к лету готовятся заранее.

Генеральный директор АО Северо-Западная пригородная пассажирская компания Артем Мирон. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- В летнем сезоне-2023 количество поездов на выходные дни увеличено на 17% и в будни на 6%, в том числе пяти электропоездам «Ласточка» уже увеличена составность с 7 до 8 вагонов, а до конца года еще четырем «Ласточкам» также будет изменена составность до 8 вагонов, - добавляет Артем Мирон.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ

На электропоезде каждый день можно ездить на работу или на учебу в город, на дачу или за город на природу. Но электричка - это еще и отличный способ организовать бюджетное путешествие. Благо, в окрестностях Петербурга и соседних регионах есть на что посмотреть. К примеру, в летнем сезоне-2023 снова запущен «Туристический вагон» из Петербурга в Выборг - он будет курсировать по субботам до сентября, в пути пассажиры узнают много интересных фактов о населенных пунктах по маршруту. Кроме того, вместе с билетом на поезд до Выборга пассажиры могут приобрести билет на автобус до парка Монрепо. Также c 18 июня начал курсировать «Туристический вагон» в Гатчину.

Путешествовать на поезде зачастую удобнее, а выбор туристических маршрутов довольно большой. Особенно если пользоваться мультимодальными маршрутами, когда пассажир едет на поезде, а затем пересаживается на скоростные водные суда. Такие мультимодальные туристические маршруты действуют весь летний период из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска. К уже привычным маршрутам прошлого сезона - Валаам, Кижи, музей-заповедник «Петергоф» - добавлены новые: деревня Взвад и крепость «Орешек».

Есть и новинки: обновился абонемент «Экскурсионный Новгород», включающий проезд на "Ласточке" туда и обратно с пешеходной экскурсией. Также с июня этого года скоростные суда стали ходить в деревню Взвад. Этот маршрут стал составной частью комплексного туристического маршрута «Санкт-Петербург - Старая Русса». Пассажиры сначала едут на пригородной «Ласточке» до Великого Новгорода, потом на «Метеоре», а продлить путешествие до Старой Руссы можно на автобусе.

НОВЫЕ СЕРВИСЫ

Современные технологии делают поездку на пригородном поезде более комфортной и современной. Так, на электричках работает сервис «Виртуальный помощник», когда пассажир по куар-коду может перейти на сайт и получить всю необходимую информацию. Коды размещены в подвижном составе, на кассах. Появилась возможность оплаты проезда по системе быстрых платежей в мобильном приложении «РЖД пассажирам». На станциях Новый Петергоф, Мельничный Ручей и Рощино, оборудованных турникетами, реализуем пилотный проект «Умная станция». Пассажиры самостоятельно используют свои билеты для прохода, а оператор наблюдает за процессом дистанционно. На турникетах есть кнопки вызова сотрудника.

Современные технологии делают поездку на пригородном поезде более комфортной и современной. Фото: Сергей БАНУХИН.

С ЗАБОТОЙ О КАДРАХ

Приоритетное направление в развитии компании-перевозчика занимает рост компетенций работников.

Политика, направленная на улучшение клиентоориентированности, удовлетворенности и вовлечённости сотрудников ежегодно реализуется в рамках программы по повышению квалификации и мотивации. «Особое внимание уделяем персоналу, который непосредственно взаимодействует с пассажиром» - говорит Артем Мирон. Для таких работников разработана специальная программа, нацеленная на повышение стрессоустойчивости и качества обслуживания.

ЦИФРЫ

Более 43 миллионов пассажиров перевезла Северо-Западная пассажирская пригородная компания по итогам 1 полугодия 2023. Это на 7% больше аналогичного периода 2019 года, который железнодорожники называют пиковым.

Количество отправленных пассажиров растет во всех регионах, где работает компания. Так, в Псковской области эти показатели выросли на 11%, в Ленинградской - на 8%, Новгородской – на 10%, а по Санкт-Петербургу - на 12%, по Карелии – на 59%, Мурманской области – на 23%

Рост пассажиропотока по тактовому движению тоже показывает положительную динамику: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост по маршруту Санкт-Петербург – Павловск составил 16%, а по маршруту Санкт-Петербург — Ораниенбаум 12% к 2022 г. Это говорит о том, что проекты востребованы у пассажиров.

Причиной роста показателей послужил совокупный эффект от деятельности в первую очередь линейного персонала, а также менеджмента и всех подразделений компании. К такому результату привел весь комплекс мероприятий по улучшению качества обслуживания, клиентоориентированности и желание меняться к лучшему для пассажиров.