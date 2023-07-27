«Служила аттракционом для туристов»: Звезда фолк-музыки Лариса Луста спасла лошадь из рабства

Лошадка оказалась царских кровей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Я маленькая лошадка, и мне живется не сладко» - строчки из песни Найка Борзова отлично подходят для описания судьбы английской гнедой кобылы по кличке Радость. Еще несколько лет назад Радость жила в сарае с обвалившейся крышей под Стрельной. Вместо окон там был рваный полиэтилен, а вместо просторного загона - низкий потолок из-за которого ей было не расправить шею. Спорые на наживу люди нашли ее где-то в полях и фактически «забрали в рабство». Радость с утра до поздней ночи служила невеселым аттракционом для туристов.

НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА

Но однажды об истории лошади узнала Лариса Луста. Фолк-певица всегда любила лошадей, и уже давно открыла конный клуб. Много людей доверяли ей своих коней, если они уезжали, а за животными требовалось ухаживать, кормить их и поить.

Знакомая Ларисы рассказала историю о лошади, которую нужно спасти. Раньше девушка видела ее в хорошем конном клубе, а сейчас она, исхудавшая, теснится в разваленном сарае. Причем обнаружила эту лошадь женщина совершенно случайно. Что-то в облике показалось ей знакомым. А еще помог чип, на который записывается кличка и порода.

- Проблема в том, - говорит Лариса, - что просто забрать Радость мы не имели права. Приобретение лошади процесс непростой. Нужно подписывать разные документы, договор…

Лариса выходила Раду и больше не готова с ней расставаться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У «владельцев» Радости была липовая бумажка. В итоге Лариса нашла ее настоящего хозяина. Правда, он участия в судьбе лошади проявлять не хотел. Но рассказал, что Радость родилась на известном конном заводе в Московской области. И согласился продать ее за символическую тысячу рублей.

СПАСТИ РАДОСТЬ

Дальше был триллер. Люди, у которых лошадь была в распоряжении, отдавать ее просто так не хотели. Пришлось скандалить, вызывать полицию…

- Когда мы привезли Радость в новый дом, она всего боялась, не ела при человеке и пугалась шороха, - вспоминает Лариса. - Постепенно ее начали выводить гулять, тренировать и воспитывать. У кобылы оказался очень мощный прыжок и управляемый характер. Вскоре она научилась переходить с одного темпа бега на другой, а затем и езде под всадника. Теперь она участвует в наших конных шоу.

Как-то Ларисе позвонили из Америки, сказали, что занимаются разведением лошадей и хотят купить внучку известного американского коня. Тогда стало известно, что Радость - лошадь «царских кровей». Ее дед знаменитый американский жеребец Супер Момент, установивший 4 рекорда резвости. Хозяйка отдавать ее не решилась.

- Я как представила, что Раду, которая только что вышла из стресса опять отправлять на самолет в контейнер, дорога, карантины... Тогда я поняла: не могу ее продать. Мне стало стыдно, и от этой затеи я отказалась, - говорит владелица лошади.

У Радости расписан каждый день по часам: прогулка, ванные процедуры, тренировка и выступления. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К слову, стоит такая лошадь от 500 тысяч рублей, учитывая, что ее «спортивная карьера» не сложилась. Иначе ее вполне можно было обменять на небольшую квартиру в Петербурге.

НАПОСЛЕДОК

Сегодня с лошадкой все в порядке. Она родила здоровую кобылку от одного из породистых жеребцов клуба. Назвали ее Хариманна, соединив фрагменты имена родителей Фон Хаген и Радость.

Теперь у Радости расписан каждый день по часам: прогулка с подружками, ванные процедуры, тренировка с опытными берейторами лошадиного театра и выступления. В общем, лошадиная жизнь, судя по всему, удалась.