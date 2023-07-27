Зачем Африке нужен саммит в России, и как это скажется на простых людях. Отвечает экономист

Анализируем плюсы саммита для России и Африки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге подошел к концу первый день саммита «Россия - Африка». В Северную столицу прилетели представители из 49 стран из южного континента. Специально для Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) экономист Дмитрий Прокофьев оценил первые итоги мероприятия и заявил, что саммит нужен и России, и африканцам.

- Африка хочет в первую очередь денег. Во вторую очередь денег. И в третью денег. Ну и еще немного специальной техники, обученных людей, которые могут этой техникой управлять, а также увеличение своего присутствия на международной арене, - говорит эксперт.

Экономист Дмитрий Прокофьев считает, что саммит будет полезен для обоих континентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По его словам, важно навязать конкуренцию Китаю. Ведь Поднебесная сейчас очень активна на этом континенте.

- Но Китай не вкладывает деньги в Африку в обычном понимании этого слова. Китай покупает месторождение, строит к нему железную дорогу, которая тщательно охраняется ,и потом он дорогу ведет в порт, где построен китайский терминал и работает китайская техника. Он создает такие фактории, окруженные стеной и вооруженными людьми, - считает Прокофьев. - Какую-то часть своей продукции Россия может сбыть в Африке. Через Африку что-то можно будет продавать в страны первого мира. Плюс это демонстрация флага, доказательство того, что Россия может себе позволить присутствовать на другом континенте.

При этом не стоит недооценивать возможности сотрудничества со странами черного континента.

- Африка - это грандиозный континент, где есть все. Плюс молодое растущее население. Есть модели, в рамках которых предполагается, что именно Африка будет драйвером экономического роста в этом столетии, - заявил эксперт.

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