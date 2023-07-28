Огромные пробки собрались на дорогах Петербурга утром 28 июля

Стоит центр города и КАД. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром 28 июля на дорогах начали собираться огромные пробки. Уже к 9:30 дорожная ситуация достигла пяти баллов, судя по данным сервиса Яндекс. Второй день в Петербурге проходит саммит «Россия-Африка», который уже сегодня завершится. В Северной столице – множество африканских гостей, и всем нужно успеть на площадки «Экспофорума».

- На внешней стороне КАД, от реки Черная до Красносельского шоссе, столпились машины. Пробка растянулась на 4,7 километра. В ней можно потерять 43 минуты, хотя обычно участок получается проехать всего за три минуты, - сообщает сервис Яндекс. Пробки.

Необычно плотное движение зафиксировано на Волхонском шоссе, от Стрельны до КАД. Пробка растянулась на 5,4 километра. А стоять в ней придется 1,5 часа вместо обычных 22 минут.

К 10 часам утра пробки собрались на Витебском проспекте, на проспекте Маршала Жукова, на Московском шоссе, на Ленинском проспекте. Сервис Яндекс. Пробки оценил дорожную ситуацию на семь баллов.

Как всегда, стоит центр города, особенно набережная Обводного канала и часть Невского проспекта в районе Площади Восстания. Некоторые улицы временно перекрывают, чтобы кортежи иностранных делегаций смогли проехать без препятствий. Итоги саммита подведут в конце дня, а потом представители африканских стран будут выезжать в родные города.