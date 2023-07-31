В числе первых: что ждет атомную промышленность России

Сотрудник «Росэнергоатома», главный инженер проекта по строительству энергоблоков Ленинградской АЭС Борис Пугачев. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Россия является одной из ведущих стран в области атомной технологии. Портфель зарубежных заказов включает строительство более 33 новых энергоблоков. А в России, примерно каждая пятая лампочка горит от энергии, выработанной атомными станциями.Атомная промышленность создает рабочие места и способствует экономическому развитию страны. Строительство и эксплуатация атомных электростанций требуют значительных инвестиций, что, в свою очередь, стимулирует развитие других секторов экономики. Кроме того, высокая потребность атомной промышленности в современных разработках способствует развитию науки в стране. В общем, как ни крути, а без атомной промышленности обойтись будет непросто.

Чем вызвана необходимость увеличения мощности станции на Ленинградской АЭС? Как в условиях не простой политической ситуации в мире проходит строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии, подрядчиком которой выступает «Росатом»?

В студии радио «Комсомольская правда в Петербурге» обсудили с сотрудником «Росэнергоатома», главным инженером проекта по строительству энергоблоков Ленинградской АЭС Борисом Пугачевым.

Как сегодня себя чувствует атомная отрасль России?

- Проработав более 13 лет в этой области, я понимаю, что российская атомная отрасль занимает ведущую роль в мире по уровню научно-технических разработок в области реакторов, ядерного топлива, строительства и эксплуатации АЭС. Способствует этому, конечно, конкуренция на мировом энергетическом рынке и растущие требования по безопасности к АЭС. Если говорить в цифрах, за последние 10 лет, мы построили более 8 энергоблоков, в том числе, Нововоронежскую АЭС с энергоблоком ВВЭР 1200 мегаватт. ВВЭР - это водяной энергетический реактор с водой под давлением, вобравший в себя такие технические решения, чтобы никогда не повторились события, которые случились на Фукусиме. Он наиболее безопасный сегодня.

Как проходит строительство «Пакш-2»?

Сегодня очень много говорят о проекте АЭС «Пакш-2» в Венгрии. «Росатом» - подрядчик этой АЭС.

- Во второй половине 2022 года мы получили разрешение на строительство атомной станции в Венгрии от венгерского регулятора. И это говорит о том, что российские проекты соответствуют строгим европейским нормам и директивам. Разрешение демонстрирует доверие наших венгерских партнеров, да и вообще всего Евросоюза к нашим проектам атомной энергетики.

По словам Бориса Пугачева, строительство идет своим чередом.

- Полным ходом идут подготовительные работы - то есть подготовка площадки, прокладка в ременных инженерных сетей и такая интересная конструкция, которая называется противофильтрационная защита. Это стенка в грунте по периметру станции, порядка 40 метров. Она нужна, чтобы была возможность выкопать котлован, поскольку там сложные гидрогеологические условия, минусовая отметка станции примерно 25 метров. Кстати, все это разработали наши специалисты. АЭС в Венгрии будет запущена примерно в 2032 году. Там будет построено два новых энергоблока,с реакторами ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый.

Были ли сложности с разрешением на строительство венгерской АЭС «Пакш-2»?

- Венгерские нормы проектирования любых объектов капитального строительства, в том числе таких, как атомные станции, которые требуют особого подхода к безопасности, сильно отличаются. Они тесно связаны с европейскими. Выданная лицензия на строительство венгерским атомным регулятором является очередным подтверждением того, что наши проекты безопасные и одни из лучших в мире.

Как проходит строительство Ленинградской АЭС?

В данный момент Борис Пугачев занят в строительстве новых энергоблоков на Ленинградской АЭС. Его богатый профессиональный опыт там востребован. Прежде Борис Пугачев работал на белорусской АЭС, белоярской АЭС, проводил авторский надзор, участвовал в приемке строительных конструкций и согласовывал необходимые отступления от технических условий. Все это требовало большого объема знаний. Приобретенный опыт и сейчас успешно применяется Борисом Пугачевым на проекте Ленинградской АЭС. В скором времени там будут вводить в эксплуатацию новые блоки, а старые демонтировать, потому что у них уже выработан срок.

- В Сосновом Бору в Ленобласти есть четыре энергоблока РБМК (реактор большой мощности канальный). Они уже проработали 45 лет. Новые четыре блока ВВЭР на Ленинградской атомной станции будут служить замещающими мощности. Два блока РБМК уже остановили, сейчас готовится проектная документация по их выводу. А два новых блока запустили. Поэтому Ленинградская атомная станция стала уникальной - там эксплуатируются блоки разных типов.

Какие перспективы российской атомной отрасли на ближайшие годы?

- Перспективы известны, они продиктованы правительством и президентом, который неоднократно говорил, что развитие атомной отрасли - это один из стратегических планов в нашей стране. Сегодня в российской атомной отрасти 38 энергоблоков, 11 АЭС с общей выработкой порядка 30,5 гигаватт. До 2035 года планируется ввести еще 12 атомных станций, чтобы доля атомной генерации энергии в общей выработке электроэнергии в России выросла до 25%.

Подготовила: Татьяна ПЕСИНА