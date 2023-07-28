Представители 29 стран посетили чемпионат Европы по городошному спорту

За звание чемпиона Европы по городошному спорту поборются только 3 страны из 29: Россия, Республика Беларусь и Германия. Фото: Татьяна САРАНА.

Теплый июльский день, солнце и развевающиеся на ветру флаги стран, представители которых собрались, чтобы поиграть в старинную русскую игру «городки». Перед началом церемонии открытия иностранные гости с удовольствием фотографируются с восторженными болельщиками.

- Для нас это такое событие, - приговаривает женщина лет шестидесяти и встает рядом с Исааком, молодым человеком из Кот-д’Ивуара, страны в Западной Африке.

Все фотографируются, общаются, обнимаются и делают друг другу комплименты, как будто знакомы много лет. Дружелюбная и приветливая атмосфера воцаряется на территории спортивного центра.

Барабанное шоу, воздушные шары в небе, песни о спорте, - так проходит красочное открытие чемпионата Европы.

- Городки - технически сложный, интеллектуальный, очень азартный и зрелищный вид спорта. В этом году в чемпионате принимают участие сильнейшие спортсмены Российской Федерации, Республики Беларусь, Германии, чтобы проявить свои лучшие качества, мастерство и умение, спортивный азарт, волю к победе и силу духа. Не сомневаюсь, что проведение на Ленинградской земле чемпионата Европы по городошному спорту будет способствовать дальнейшему росту интереса и занятию физической культурой, гармоничному развитию подрастающего поколения. Это станет для нас главным результатом мероприятия, - с приветственным словом от Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко выступил председатель областного комитета по физической культуре и спорту Евгений Пономарев.

На ветру развевались флаги 29 стран, представители которых собрались поиграть в старинную русскую игру «городки». Фото: Татьяна САРАНА.

На площадке прозвучал гимн России, который подпевали даже приглашенные гости из самых разных стран, которые уже успели познакомиться с нашей культурой и проникнуться ей.

После открытия настало время для игровой борьбы. За звание чемпиона Европы по городошному спорту поборются только 3 страны из 29: Россия, Республика Беларусь и Германия. Остальные еще только знакомятся с игрой в городки. Многие из участников держали игровую биту в руках в первый раз, а про городошный спорт никогда раньше не слышали.

- До вчерашнего дня я не знал, что такая игра существует. Но сейчас, я думаю, что уже готов к соревнованию с ребятами из других стран. Для меня это что-то новое, я больше люблю футбол, баскетбол, но мне понравилась эта игра, у меня сразу стало получаться. Я бы хотел продолжать заниматься городошным спортом. Я могу сказать, что уже выучил правила, и могу научить людей из своей страны этой игре. Ребятам, которые приехали со мной из Кот-д’Ивуара, тоже понравилась игра, - поделился впечатлениями Исаак в перерывах между игрой.

Ребята приехали за день до открытия чемпионата и уже попробовали себя в городках. Многие из них уже неплохо освоили игру. В день открытия для гостей чемпионата тоже было организовано соревнование. Сначала они тренировались под чутким руководством опытных наставников. Гул от удара тяжелой биты об пол и восторженные восклицания ребят, которые смогли выбить городки (цилиндрические деревянные столбики) из поля, бесконечно раздавались в зале.

Один из игроков - Коля из Вьетнама, в России он уже восемь лет, но про городки тоже узнал пару дней назад, теперь упорно тренируется.

- Было интересно, что это за вид спорта. Слышал о нем, но толком ничего не знал. Игра сложная: движения, техника. Пока не очень получается, но мне понравилось. Смотрю на профессиональных игроков и чувствую уважение после того, как попробовал поиграть сам. Их игра - совсем другой уровень. Хочется продолжать, научиться также как они.

Пока новички соревновались между собой в спортивном центре, на улице в первом этапе турнира сошлись команды из России и Беларуси.

- Даже не знаю, почему выбрал именно городки, игру выбирал сердцем, оно и подсказало. В игре нравится спокойствие. Суть в том, что ты выходишь и борешься сам с собой. На тренировках игра помогает снять стресс, выбросить всю эмоцию в эту фигуру, - поделился представитель Республики Беларусь Павел Петровский.

Команда Беларуси приехала на турнир молодым составом, самые опытные профессионалы остались на родине готовиться к чемпионату мира, который пройдет в следующем году.

А вот нашу страну приехали представлять известные мастера спорта и многократные чемпионы России, Европы и мира. Сергей Облогин, мастер спорта России по игре в городки, поделился секретом успешного спортсмена - тренировки и упорство:

- Задача профессионального игрока - попадать все время. Как я всегда говорю: научиться попадать не сложно, сложно попадать все время. В этом и есть спортивное самопреодоление.

Спортсмены сборных солидарны во мнении, что городки могут стать олимпийским видом спорта. Это желание и любовь к игре объединяет все спортивно сообщество. Но пока они борются за награды чемпионата Европы, а гости из двадцати шести стран осваивают городошный спорт, чтобы однажды на равных сразиться с профессионалами за первенство в турнире. Чемпионат продлится до 30 июля.

Подготовила: Татьяна САРАНА