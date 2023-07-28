Погода на День ВМФ в Кронштадте 30 июля 2023: Облачно, но без дождей

Погода в День ВМФ в Кронштадте будет теплой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кронштадт готовится принять главный морской парад в честь Дня ВМФ. Он начнется в 11.00 и традиционно соберет тысячи зрителей. В связи с тем, что в последние дни в городе наблюдается похолодание и идут кратковременные дожди, многих интересует вопрос, какой будет погода на День ВМФ в Кронштадте 30 июля 2023. К счастью, прогноз синоптиков выглядит весьма оптимистично.

Так, по предварительным данным метеорологов, в воскресенье, 30 июля будет облачная с прояснениями погода. Столбик термометра утром поднимется до плюс 16, к началу парада разогреет до плюс 18. В течение дня температура воздуха будет держаться в пределах плюс 21 градуса, к вечеру снова опустится до плюс 18.

Так что смело планируйте интересный досуг с семьей на весь день. И даже вечером, когда на Якорной площади начнется концерт с участием Игоря Скляра и Родиона Газманова, переживать о том, что внезапно начнется ливень, не стоит.