Погода на День ВМФ в Санкт-Петербурге 30 июля 2023: Кратковременных дождей не избежать

Погода на День ВМФ в Санкт-Петербурге 30 июля 2023 года прогнозируется с осадками. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург в последнее воскресенье июля традиционно становится столицей военно-морского флота. В этот день отмечают день ВМФ. Торжества начинаются с парада в 11.00 и заканчиваются салютом поздно вечером. Многие горожане и гости города гуляют весь день, поэтому лучше заранее знать, какая будет погода на День ВМФ в Санкт-Петербурге 30 июля 2023. Ответ на этот вопрос знает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- Закрутившийся циклон не только залил его дождями, но и внес коррективы в последующую погоду вплоть до воскресенья, - отметил Колесов. - Но погода на День ВМФ в Санкт-Петербурге 30 июля 2023 днем должна быть хорошая. Кратковременные дожди будут, но, наверное, больше все-таки в ночное и утреннее время. Но зонтик лучше прихватить с собой.

Что касается температуры воздуха, то в Петербурге 30 июля будет достаточно тепло. Днем прогреет до +23 градусов. Ближе к вечеру, столбик термометра опустится до отметки +16 градусов. И снова возможны небольшие осадки. К слову, дожди в городе прогнозируются всю первую неделю августа.