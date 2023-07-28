Использование искусственного интеллекта может дать значительный прирост к мировому ВВП. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Во время саммита «Россия – Африка» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин сообщил, что в банке уверены: внедрение современных технологий способно увеличить количество производимых в мире товаров и услуг на 10%. Этот существенный прирост будет особенно заметен в маркетинге и продажах.

По мнению специалистов, при развитии технологий искусственного интеллекта наиболее востребованными станут большие языковые модели (large language model,LLM ). Это нейросети, которые обучают на огромных массивах данных – например, известные GPT-3 и GPT-4 от OpenAI. Такие нейросети способны выполнять очень разнообразные задачи, включая качественный перевод текста на разные языки. На сессии, посвященной искусственному интеллекту, Александр Ведяхин подчеркнул, что именно LLM в течение ближайших 7 лет могут буквально преобразить мировую экономику.

- В 2022 году произошел прорыв - появились так называемые большие языковые модели, LLM-модели, и эти модели могут добавить еще 10% к мировому ВВП в 2030 году. Основной прогресс будет происходить в направлениях, где есть взаимодействие с клиентами - маркетинг, продажи, разработка программного обеспечения, - подчеркнул Александр Ведяхин.

По его словам, Сбер активно работает в области развития ИИ и готов сотрудничать с африканскими партнерами.

Вообще, обсуждение ИИ на саммите «Россия – Африка» было особенно актуальным, поскольку многие африканские страны очень заинтересованы в развитии технологий ИИ. В том числе потому, что это позволит улучшить работу организаций здравоохранения и решить ряд вопросов в области продовольственной безопасности. Кроме того, ИИ может помочь в прогнозировании климатических аномалий, что тоже является важнейшим вопросом для стран африканского континента. Реклама.

Подготовила: Татьяна ПЕСИНА