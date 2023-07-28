Филиал Сбербанка в Китае будет открыт вовремя. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Об этом сообщили на саммите «Россия-Африка» в Петербурге.О планах Сбера открыть в Поднебесной дополнительное отделение стало известно в ноябре 2022 года. Тогда же началась активная работа по подготовке филиала к открытию. По словам первого заместителя председателя Сбера Александра Ведяхина, процедура открытия - длительная и непростая, но все идет согласно плану, внештатных ситуаций не возникает.

Представительства и филиалы Сбера уже работают в разных странах, и количество этих стран может вскоре еще возрасти. Как отметил Ведяхин, следуя за потребностями клиентов, банк возобновляет международный бизнес. В настоящее время изучается возможность развития сотрудничества со странами Африки.

- Мы проводили сегодня достаточно много встреч с африканскими партнерами. Пока что говорить о том, что есть какие-то конкретные договоренности про большие проекты, наверное, рано. Но мы рассматриваем совместные проекты вместе с нашими российскими клиентами для того, чтобы делать их в Африке, - отметил Александр Ведяхин во время саммита «Россия-Африка».

Эксперт также отметил, что необходимую для реализации этих проектов финансовую инфраструктуру Сбер готов предоставить в кратчайшие сроки. Реклама.

Подготовила: Татьяна ПЕСИНА