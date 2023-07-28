Надежность и безопасность – главное в теплоснабжении

Совещание с руководителями ведущих теплоснабжающих и теплосетевых организаций Санкт-Петербурга. Фото: пресс-служба ООО «Петербургтеплоэнерго».

В Северо-Западном управлении Ростехнадзора состоялось совещание с руководителями ведущих теплоснабжающих и теплосетевых организаций Санкт-Петербурга. Руководитель управления Константин Давыдов обратил внимание на исполнение обязательных мероприятий, направленных на повышение надёжности эксплуатации трубопроводов тепловых сетей как в процессе эксплуатации в осенне-зимний период, так и при подготовке к нему.

В мероприятии приняли участие генеральный директор ООО «Петербургтеплоэнерго» Елена Осина и главный инженер компании Денис Матин, которые рассказали о ходе работ по подготовке к отопительному сезону. В частности, серьезное внимание уделено диагностированию трубопроводов, с помощью которого можно своевременно предупреждать и выявлять возможные повреждения. Как правило, диагностика проводится на участках трубопроводов сроком эксплуатации более 10 лет, так как они в большей степени подвержены различным дефектам. В этом году обследование осуществлялось на сетях города Сестрорецка в Курортном районе, также диагностические работы проводятся в Ивангороде. В своем выступлении Елена Осина отметила, что подготовка к отопительному сезону «Петербургтеплоэнерго» вступила в завершающую стадию. Тепловые сети компании находятся в рабочем состоянии и готовы функционировать в период низких температур.

В настоящее время «Петербургтеплоэнерго» эксплуатирует 1862 км тепловых сетей (в однотрубном исчислении). По всем участкам тепловой сети в установленные правилами сроки проводится периодическое техническое освидетельствование специализированной организацией.

Но есть и проблемные моменты. Например, в г.Тихвине есть порядка 18 км тепловых сетей, полностью отработавших расчётный срок службы. «Петербургтеплоэнерго» в соответствии с концессионным соглашением, заключенным с администрацией Тихвинского муниципального района Ленинградской области, уже в 2023 году заменит около 4 км трубопроводов, а к 2026 году полностью заменит указанные тепловые сети.