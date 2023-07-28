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28 июля 2023 13:34

«Кожа свисала клочьями, рядом горели тела туристов»: Массажистка из Петербурга рассказала, как ей удалось выжить после крушения вертолета на Алтае

Выжившая при крушении вертолета на Алтае петербурженка отказалась от госпитализации
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Чудом выжившая при крушении вертолета петербурженка почти выздоровела и готовится лететь домой. Фото: СОЦСЕТИ / МЧС России

Чудом выжившая при крушении вертолета петербурженка почти выздоровела и готовится лететь домой. Фото: СОЦСЕТИ / МЧС России

Выжившие при крушении вертолета на Алтае туристы продолжают приходить в себя и вспоминать жуткие эпизоды ЧП. Напомним, 27 июля Ми-8 закрутился и рухнул прямо перед посадкой. По предварительной информации, частный вертолет задел провода, из-за чего загорелся. Согласно последним официальным данным, погибли четверо. Пострадавших десять. В вертолете была и массажист из Петербурга, мать двоих детей Елена Левшукова. Сейчас она готовится лететь домой. Специально для spb.kp.ru чудом выжившая женщина рассказала, как развивались события в первые минуты трагедии.

«Все происходило очень быстро»

Организатором поездки была эзотерик Яна Кургаева. Она звала подписчиков на Белугу, которую называла местом силы и энергии. По словам женщины, там они хотели «очиститься» и измениться в лучшую сторону. Полет на Ми-8 был недешевым. Судя по сайту компании-перевозчика, за полет на гору и обратно компания из 19 человек должна заплатить от 500-750 тысяч рублей в зависимости от маршрута.

Эзотерик Яна Кургаева звала на Белугу для "очищения". Фото: СОЦСЕТИ

Эзотерик Яна Кургаева звала на Белугу для "очищения". Фото: СОЦСЕТИ

Петербурженка Елена Левшукова отправилась в поездку вместе с подругой Юлией Кузьминой. Сначала полет был спокойным.

- Я никакой не эзотерик. Просто полетела отдохнуть, посетить горы Алтая. О пилотах мы ничего не знали. Поначалу все было замечательно. Ничто не предвещало беды, - поделилась с spb.kp.ru чудом выжившая женщина.

Елена хорошо помнит первые секунды после крушения.

- Мы увидели свет в хвостовом отделе вертолета, - вспоминает петербурженка. – Это была какая-то труба. Узкая. Первой по ней вылезла Таня, потом Юля, и за ними. Ободрались и расцарапались. Оглянулась, увидела у входной двери пылающие тела других туристов, Лены и Александра. Таня отделалась легкой ссадиной на ноге. А мне дымом обожгла горло. Поэтому оно отекло, с трудом говорю. У всех других ожоги, гематомы и рваные раны.

Выжившая при крушении Елена Левшукова лечит горло из-за ожога. Других травм у нее нет, не считая шока. Фото: СОЦСЕТИ

Выжившая при крушении Елена Левшукова лечит горло из-за ожога. Других травм у нее нет, не считая шока. Фото: СОЦСЕТИ

По словам выжившей женщины, первые минуты после спасения она была в шоке и делала все на интуиции.

- Сначала думала, что только мы выжили, - призналась Елена. – Все было в дыму, поэтому не разобрать, кто наши, а кто местные. Начали взрываться бензобаки, и мы с Юлей побежали с местной женщиной на турбазу. Юлю сильно знобило, кожа клочьями свисала с рук. Пыталась оказать ей помощь. Уже было много народу вокруг места ЧП. Нам кричали, чтобы мы отошли от вертолета, чтобы нас не снесло взрывами. Мы только-только начали отходить, и все начало взрываться. Все происходило очень быстро. Еще бы несколько секунд промедления, и мы бы взорвались.

«Повезло, что я выжила»

Убежав от места трагедии, Елена и Татьяна отвели подругу к турбазе для оказания медицинской помощи. Потом за ними приехала скорая и забрала их в больницу. Юлию отправили в ожоговое отделение. Сама Елена отказалась от госпитализации после обследования. Весь день после ЧП Елена потратила на сон, лечение и звонки родным.

При крушении погибли четверо туристов. Фото: МЧС России

При крушении погибли четверо туристов. Фото: МЧС России

- Дома родственники переживают и ждут возвращения. Мне повезло, что выжила. И почти все личные вещи со мной. Маленькая сумочка с документами висела у меня через плечо. Паспорт тоже со мной. Сгорел только рюкзак с теплой одеждой. Остальные вещи были на турбазе. У других туристов ситуация другая, надо все восстанавливать, - рассказала Елена.

К слову, пассажиры полета были застрахованы. Но петербурженка пока не знает, полагается ли ей компенсация. По ее словам, к ней никто не обращался с предложением о помощи.

Добавим, что четверо пострадавших туристов остаются в тяжелом состоянии. По факту трагедии СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Но пока что силовики никого не задерживали.

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