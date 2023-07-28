«Кожа свисала клочьями, рядом горели тела туристов»: Массажистка из Петербурга рассказала, как ей удалось выжить после крушения вертолета на Алтае

Чудом выжившая при крушении вертолета петербурженка почти выздоровела и готовится лететь домой. Фото: СОЦСЕТИ / МЧС России

Выжившие при крушении вертолета на Алтае туристы продолжают приходить в себя и вспоминать жуткие эпизоды ЧП. Напомним, 27 июля Ми-8 закрутился и рухнул прямо перед посадкой. По предварительной информации, частный вертолет задел провода, из-за чего загорелся. Согласно последним официальным данным, погибли четверо. Пострадавших десять. В вертолете была и массажист из Петербурга, мать двоих детей Елена Левшукова. Сейчас она готовится лететь домой. Специально для spb.kp.ru чудом выжившая женщина рассказала, как развивались события в первые минуты трагедии.

«Все происходило очень быстро»

Организатором поездки была эзотерик Яна Кургаева. Она звала подписчиков на Белугу, которую называла местом силы и энергии. По словам женщины, там они хотели «очиститься» и измениться в лучшую сторону. Полет на Ми-8 был недешевым. Судя по сайту компании-перевозчика, за полет на гору и обратно компания из 19 человек должна заплатить от 500-750 тысяч рублей в зависимости от маршрута.

Эзотерик Яна Кургаева звала на Белугу для "очищения". Фото: СОЦСЕТИ

Петербурженка Елена Левшукова отправилась в поездку вместе с подругой Юлией Кузьминой. Сначала полет был спокойным.

- Я никакой не эзотерик. Просто полетела отдохнуть, посетить горы Алтая. О пилотах мы ничего не знали. Поначалу все было замечательно. Ничто не предвещало беды, - поделилась с spb.kp.ru чудом выжившая женщина.

Елена хорошо помнит первые секунды после крушения.

- Мы увидели свет в хвостовом отделе вертолета, - вспоминает петербурженка. – Это была какая-то труба. Узкая. Первой по ней вылезла Таня, потом Юля, и за ними. Ободрались и расцарапались. Оглянулась, увидела у входной двери пылающие тела других туристов, Лены и Александра. Таня отделалась легкой ссадиной на ноге. А мне дымом обожгла горло. Поэтому оно отекло, с трудом говорю. У всех других ожоги, гематомы и рваные раны.

Выжившая при крушении Елена Левшукова лечит горло из-за ожога. Других травм у нее нет, не считая шока. Фото: СОЦСЕТИ

По словам выжившей женщины, первые минуты после спасения она была в шоке и делала все на интуиции.

- Сначала думала, что только мы выжили, - призналась Елена. – Все было в дыму, поэтому не разобрать, кто наши, а кто местные. Начали взрываться бензобаки, и мы с Юлей побежали с местной женщиной на турбазу. Юлю сильно знобило, кожа клочьями свисала с рук. Пыталась оказать ей помощь. Уже было много народу вокруг места ЧП. Нам кричали, чтобы мы отошли от вертолета, чтобы нас не снесло взрывами. Мы только-только начали отходить, и все начало взрываться. Все происходило очень быстро. Еще бы несколько секунд промедления, и мы бы взорвались.

«Повезло, что я выжила»

Убежав от места трагедии, Елена и Татьяна отвели подругу к турбазе для оказания медицинской помощи. Потом за ними приехала скорая и забрала их в больницу. Юлию отправили в ожоговое отделение. Сама Елена отказалась от госпитализации после обследования. Весь день после ЧП Елена потратила на сон, лечение и звонки родным.

При крушении погибли четверо туристов. Фото: МЧС России

- Дома родственники переживают и ждут возвращения. Мне повезло, что выжила. И почти все личные вещи со мной. Маленькая сумочка с документами висела у меня через плечо. Паспорт тоже со мной. Сгорел только рюкзак с теплой одеждой. Остальные вещи были на турбазе. У других туристов ситуация другая, надо все восстанавливать, - рассказала Елена.

К слову, пассажиры полета были застрахованы. Но петербурженка пока не знает, полагается ли ей компенсация. По ее словам, к ней никто не обращался с предложением о помощи.

Добавим, что четверо пострадавших туристов остаются в тяжелом состоянии. По факту трагедии СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Но пока что силовики никого не задерживали.

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