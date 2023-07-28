«Тела отбросило на 10 метров»: Баня-палатка с семьей геологов взорвалась на берегу озера в Ленобласти

Супруги любили путешествовать вместе. Фото: СОЦСЕТИ

В Ленобласти следователи выясняют причину загадочной смерти мужчины, труп которого нашли в 20 метрах от берега озера Большое Зеленодольское. Тело 62-летнего геолога находилось в десяти метрах от огромной воронки, которая образовалась из-за взрыва. Специалисты разбираются, что на самом деле произошло в тот день.

- Предположительно, мужчина погиб из-за взрыва печи в бане-палатке. Фрагменты оборудования находились рядом с телом. Саму палатку и печь в ней он, вероятно, установил самостоятельно, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Напомним, тело мужчины обнаружили днем 27 июля около поселка Кирилловское. Погибший был одет в зеленую футболку, синие трусы и черные ботинки. Сначала следователи подумали, что он подорвался на старом снаряде, но эта версия не нашла подтверждения.

- Никакого снаряда там не было. Следователи продолжают работать на месте происшествия, - рассказал источник spb.kp.ru в правоохранительных органах.

Неподалеку от места взрыва специалисты нашли останки женщины. Фото: СОЦСЕТИ

В социальных сетях на фотографиях рядом с 62-летним геологом его жена. По некоторым данным, они любили отдыхать на природе почти каждые выходные. И в этот роковой день женщина была рядом с мужем.

- На берегу нашли останки тела женщины. Предположительно, это супруга погибшего туриста. На месте происшествия найден ее паспорт, - добавил источник spb.kp.ru.

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