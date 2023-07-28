Спрос на квартиры на этапе котлована сократился в три раза в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Интерес к квартирам на этапе котлована в Петербурге резко снизился. Так, количество сделок с 2020 года в Северной столице сократилось с 64 до 20 процентов. Аналитики консалтинговой компании Nikoliers объясняют это снижением активности частных инвесторов. Кроме того, по их мнению влияет и исчерпанная выгода «ипотечного плеча» – займа, который предоставляется инвестору для совершения сделок на более крупные суммы, чем его капитал. Как правило, этот механизм используется для покупки квартир с целью последующей продажи.

– Активность частных инвесторов на рынке жилой недвижимости заметно снизилась. Обычно именно они стремятся приобрести квартиру на старте продаж по самой низкой цене, – уточнили специалисты.

Среди причин эксперты выделяют высокую неопределенность инвестиционной привлекательности покупки квартир для последующей продажи на высокой стадии. Обусловлено это сокращением темпов роста цен в проектах и на рынке в целом. Кроме того, заметно выросли ставки по ипотеке.

Более того, в последние годы отмечался существенный рост стоимости квадратного метра на рынке. Поэтому потребители не видят смысла приобретать квартиры на нулевой стадии, когда в продаже уже есть почти готовые проекты по сопоставимым ценам.

Отличились только квартиры в премиальных проектах и некоторых стройках бизнес-класса. Их активно покупают в том числе на стадии котлована.