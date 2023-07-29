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Общество29 июля 2023 7:05

«Масштабная чистка»: Около 350 специалистов и 90 единиц техники выйдут на улицы Петербурга 30 июля для уборки

Дорожники будут дважды чистить Петербург после парада военных кораблей
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Петербург дважды почистят 30 июля.

Петербург дважды почистят 30 июля.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге завершился саммит «Россия - Африка», но у специалистов дорожных и садово-парковых предприятий комитета по благоустройству не будет времени для отдыха. Уже в воскресенье, 30 июля, в Северной столице пройдет парад военных кораблей. Ожидается, что на набережных соберутся тысячи людей. Чтобы поддержать чистоту города после этого мероприятия, на улицы выйдут около 350 специалистов ручной уборки и 90 единиц техники. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

- Дорожные и садово-парковые предприятия Петербурга продолжат работу в усиленном режиме до утра понедельника. Масштабная чистка центральной части Северной столицы пройдет в воскресенье дважды. Первый раз после проведения военно-морского парада, и второй - после окончания салюта, - добавили в пресс-службе.

Для поддержания чистоты будет создано девять мобильных бригад. Еще 54 аварийные бригады сформируют для оперативного устранения нарушений. Кроме того, шесть аварийных бригад будут работать в Курортном лесопарке, где также соберется большое количество отдыхающих.

Усиление снимут только 31 августа. После девяти часов утра специалисты предприятий вернутся к обычному режиму работы.

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