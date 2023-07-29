«Масштабная чистка»: Около 350 специалистов и 90 единиц техники выйдут на улицы Петербурга 30 июля для уборки

Петербург дважды почистят 30 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге завершился саммит «Россия - Африка», но у специалистов дорожных и садово-парковых предприятий комитета по благоустройству не будет времени для отдыха. Уже в воскресенье, 30 июля, в Северной столице пройдет парад военных кораблей. Ожидается, что на набережных соберутся тысячи людей. Чтобы поддержать чистоту города после этого мероприятия, на улицы выйдут около 350 специалистов ручной уборки и 90 единиц техники. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

- Дорожные и садово-парковые предприятия Петербурга продолжат работу в усиленном режиме до утра понедельника. Масштабная чистка центральной части Северной столицы пройдет в воскресенье дважды. Первый раз после проведения военно-морского парада, и второй - после окончания салюта, - добавили в пресс-службе.

Для поддержания чистоты будет создано девять мобильных бригад. Еще 54 аварийные бригады сформируют для оперативного устранения нарушений. Кроме того, шесть аварийных бригад будут работать в Курортном лесопарке, где также соберется большое количество отдыхающих.

Усиление снимут только 31 августа. После девяти часов утра специалисты предприятий вернутся к обычному режиму работы.