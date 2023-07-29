«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» победила в премии LOUD Award 2023 с проектом «Голоса блокады». Фото: Руслан Тимербаев

Подведены итоги премии LOUD Award 2023, в которой участвуют проекты в сфере коммуникаций. По ее результатам «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» заняла второе место в номинации «WorldLover: лучший социальный проект бизнеса» с проектом «Голоса блокады». Напомним, что проект организовали в 2022 году к 80-летию премьеры Седьмой симфонии Шостаковича. Название он получил в честь тех, кто через радио вселял мужество и стойкость в сердца людей. Среди них поэтесса Ольга Берггольц, Знаменитые ленинградские директоры Антонина Васильева, Михаил Меланед и другие.

Проект «Голоса блокады» от «Комсомолки» признали одним из лучших. Фото: Руслан Тимербаев

Всего в третьем сезоне на премию подали 91 заявку из Санкт-Петербурга, Москвы, Красноярска, Тюмени, Томска, Уфы и других городов России. Лучших выбирали в 15 номинациях. Список победителей представлен ниже.

Номинация «4Future: студенческий проект/мероприятие»

Лауреат – Мария Жиганова и команда, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Дневник лишнего)

2 место – Даниил Веселков, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Специальное «Спасибо»)

2 место – Алина Исаева, Студенческий Медиацентр U-media ТГУ (Молодёжный медиафорум «КИТ»: мастерские)

3 место – 491 группа, СПбГУГА (Расправь крылья навстречу мечте (проект по продвижению инновационных подходов в сфере PR-коммуникаций)

3 место – Александра Надкина, Алёна Овчинина, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Разработка и производство рекламной продукции для аспирантуры Института эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова)

Номинация «AboutZero: самая эффективная малобюджетная кампания»

Лауреат – СДЭК-Ресейл (Осознанное потребление или как заработать 10 млн рублей за неделю)

2 место – LiveDune (Ольга Станиславовна — нейросеть учительница)

3 место – Филиал ФКП «Росгосцирк» «Большой Санкт-Петербургский государственный цирк» (Записано в цирке)

Спецприз организаторов – Библиотека и арт-резиденция «ШКАФ» (Выставка «Пересборка: народная культура глазами современных художниц» в Библиотеке и арт-резиденции «ШКАФ»)

Номинация «Drive Changes: коммуникационное сопровождение организационных изменений»

Лауреат – N3.Group (Коммуникационная кампания во время сделки по приобретению ИТ-компании, направленная на сотрудников)

Номинация «Integrated MarPR: интегрированные коммуникации»

Лауреат – Коммуникационное агентство MARCON (Путешествуй вместе с Continental: как бренд укрепил лояльность аудитории в турбулентном 2022 году)

2 место – Redline PR (Как стать лидером аккумуляторной садовой техники благодаря PR?)

3 место – Авито (Сезон бизнес-регат Авито)

Номинация «IssuesManagement: решение проблем организации с помощью инструментов коммуникаций»

Лауреат – Клиника высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ (Клиника СПбГУ: Перезагрузка. Бюджетному учреждению — безбюджетные коммуникации!)

2 место – ООО «МФЦ-Полюс» («МФЦ-onboard»)

3 место – Rassvet.digital (Awillix: Рассвет известности стартапа в индустрии этичного хакинга)

Номинация «OutOfBox: креативная идея для PR»

Лауреат – Panda Digital (ТикТокари)

2 место – Rambler&Co «СМИ без воды!»

3 место – BetBoom (GTA X BETBOOM: Однажды в Лос Сантосе)

3 место – Национальный исследовательский Томский государственный университет (Insight TSU)

Номинация «PR Art&Culture: проекты бизнеса в сфере культуры»

Лауреат – Deasign x ПАО «Газпром Нефть» (Аудиобиблиотека «Сказки Крайнего Севера»)

2 место – RBI (Art for Apart)

3 место – ООО «МТС Медиа» (Летний кинотеатр под открытым небом Summer Cinema by KION)

Номинация «PR Defence: антикризисные коммуникации»

Гран-при – ЦЕМЕНТУМ (Коммуникационная стратегия в условиях рейдерской атаки на компанию: PR через GR)

Лауреат – Государственный Эрмитаж (Эрмитаж возвращённый: освещение мероприятий по возврату эрмитажных коллекций с зарубежных выставок в 2022 году)

2 место – ООО «Герофарм» (Диабет под контролем)

3 место – Digital-агентство «Интериум» («Московский спорт»: кризис и смена парадигмы социальных коммуникаций (от Instagram (принадлежит компании meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ, - прим. ред.) к «ВКонтакте» и Telegram)

Номинация «PRin: проект в сфере внутренних коммуникаций»

Лауреат – АО «Полюс Красноярск» (Полюс: на север за мечтой! Или предновогодний эксперимент, как я стал вахтовиком)

2 место – BIOCAD («BIOCAD is…»: коммуникационная кампания для вовлечения сотрудников в участие в исследовании ценностного предложения работодателя (EVP)

3 место – ЦЕХ85 («ЦЕХонинские игры»)

Номинация «PR+HR: коммуникации для развития бренда работодателя»

Лауреат – BIOCAD («Амбассадоры BIOCAD»)

2 место – Digital-агентство «Риалвеб» («Прости, что голосом» — комьюнити для digital специалистов / ПЧГ)

3 место – Cinimex (Cinimex quest-conf: наш маленький помощник в больших делах)

Номинация «King Content: лучшие корпоративные медиа»

Лауреат – Государственный Эрмитаж (Создание и развитие официального канала Государственного Эрмитажа на платформе Дзен)

2 место – Мультицентр «Контора пароходства» (Журнал Contour)

3 место – Нанолек (Корпоративный журнал «НАНОЛЕК Insight»)

Номинация «TechPR: коммуникации в высокотехнологичной сфере»

Лауреат – ВКонтакте (Конкурс для разработчиков «Код Петербурга»)

Номинация «Urban: городские территориальные творческие проекты»

Лауреат – Segezha Group (Многоэтажные дома из дерева — это не сказки)

2 место – Национальный исследовательский Томский государственный университет (Фестиваль интеллектуальной книги и дизайна «Книжная дюжина. Лирика и физика»)

3 место – ГУП «Мосгортранс» (Московский электробус как локация для реализации творческих проектов)

Номинация «WorldLover: лучший социальный проект бизнеса»

Лауреат – Работа-i (Сопровождаемое трудоустройство молодых людей с низкими стартовыми возможностями совместно с компанией Melon Fashion Group)

2 место – Комсомольская правда в Санкт-Петербурге («Голоса блокады»)

3 место – Redline PR (Экофармацевтика Буарон)

Номинация «WOWReach: самый виральный инфоповод»

Лауреат – VЛАVАШЕ (Мировой рекорд на самую длинную шаверму (151 метр)

2 место – iTrend (Продвижение в СМИ «Рейтинга городов России по качеству общественного транспорта»)

3 место – Минпросвещения (Большая учительская неделя)

3 место – Анна Иоспа (Как собрать 34,6 млн охватов на котиках)

Также приз экспертного совета за эффективность (гран-при) получила компания ЦЕМЕНТУМ (Коммуникационная стратегия в условиях рейдерской атаки на компанию: PR через GR).