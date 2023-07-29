Более 1,3 тысячи жителей Петербурга поучаствовали в забеге по пересеченной местности

В Шуваловском парке в Петербурге прошел массовый забег по пересеченной местности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге более 1,3 тысячи человек собрались 29 июля в Шуваловском парке для забега по пересеченной местности. Для любителей спорта приготовили различные дистанции: в 5, 10 и 20 километров. А юным участникам, возраст которых составил от 6 до 17 лет, предлагали пробежать один километр. Об этом рассказали в «Лиге Героев», которые выступают организаторами забега Trail Run.

- Главное отличие старта - это рельеф. Дождь, который прошел вчера, несколько усложнил трассу. Спортсмены пробежали по маршруту, включающему в себя овраги, спуски, пересечение реки и подъемы, - прокомментировала организатор Полина Фролова.

Более 1,3 человек пробежали маршруты забега. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Маршруты забега охватили всю территорию парка, в том числе пролегали рядом с достопримечательностями: усадьбой Воронцовых-Дашковых, Желтой дачей, церковью Святых апостолов Петра и Павла и других.

В конце забега всем участникам вручили памятные медали, а победителям и призерам - кубки.