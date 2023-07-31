Почти 25 километров дорог отремонтируют в Петербурге в августе

Девять магистралей отремонтируют в Петербурге в августе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Девять магистралей предстоит отремонтировать дорожникам в Петербурге в последний летний месяц. Верхний слой асфальта заменят почти на 25 километрах. Первые работы начались уже 31 июля на трехкилометровом участке на Новом шоссе и двух километров дорожного полотна на Центральной улице. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

С 1 августа дорожники начнут обновлять асфальт на полутора километрах Петроградской набережной. Со 2 августа приступят к ремонту Приморского шоссе. Специалисты приведут в порядок 8,4 километра дороги на участке от Горского ручья до улицы Володарского. Работы на улице Александра Матросова начнутся с 6 августа, в планах отремонтировать 0,83 километра дороги.

С 15 августа дорожники приступят обновлению почти 1,6 километра дорожного полотна на Суздальском шоссе и 0,83 километра на Лиговском проспекте от Обводного канала до Витебской железной дороги. 20 августа начнется ремонт почти четырехкилометрового участка на проспекте Ветеранов и 1,57 километра на Дачном проспекте от Ленинского проспекта до бульвара Новаторов.

- Просим жителей и гостей Северной столицы с понимаем отнестись к ремонту дорог и планировать свой ежедневный маршрут, - добавили в пресс-службе.