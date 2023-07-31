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Общество31 июля 2023 11:20

Депутат Госдумы РФ поздравил Ленобласть с днем рождения

1 августа региону исполняется 96 лет
Источник:kp.ru
Секретарь Ленинградского обкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания Ленинградской области, депутат Госдумы РФ VI созыва Николай Кузьмин. Фото из личного архива героя публикации.

Секретарь Ленинградского обкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания Ленинградской области, депутат Госдумы РФ VI созыва Николай Кузьмин. Фото из личного архива героя публикации.

Если вспомнить историю, сначала Ленобласть была очень крупной: в нее входил и Петербург, который тогда назывался Ленинградом, и Псковская, и Новгородская, и Мурманская, и Череповецкая и Вологодская области. Но после Великой Отечественной войны стало понятно, что управлять таким крупным территориальным субъектом сложно. Область разделили, и с тех пор Ленинградская область существует в нынешнем размере, а после 19991 года из нее вывели Санкт-Петербург, сделав его отдельным субъектом Федерации.

Географически Ленобласть расположена очень удачно. После распада Советского Союза здесь построили морские порты, и это стало толчком ее мощного развития, которое не останавливается и до сих пор.

Сегодня Ленобласть – один из самых крупных и перспективных инвестиционно субъектов страны. Я уверен, что у нее большое будущее, особенно, после наступления мира.

В день рождения Ленобласти хочу пожелать победы и мира, а еще – здоровья и удачи каждому ее жителю. Ну и конечно, желаю нашим жителям успехов в реализации задуманных планов, потому любой субъект богат именно своими людьми. Поэтому дальнейшее развитие нашей любимой Ленинградской области зависит от нас, от ее жителей, которые любят и берегут свою землю.

Секретарь Ленинградского обкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания Ленинградской области, депутат Госдумы РФ VI созыва Николай Кузьмин.

Подготовила: Татьяна БУРДИЦКАЯ.

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