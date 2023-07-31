Четыре пляжа в Петербурге оказались пригодны для купания

Петербуржцам рассказали, на каких пляжах можно купаться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор опубликовал список пляжей, которые по данным на 31 июля пригодны для купания. Так, в него попали первое и второе Суздальские озера, Ольгинский водоем и озеро Безымянное. В них качество воды соответствует гигиеническим показателям. На остальных 20 пляжах взятые пробы не прошли проверку.

- На 31 июля отобрано 240 проб воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам мониторинга девяти водных акваторий качество воды соответствует гигиеническим показателям только на четырех пляжах, - передает пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.

В ведомстве посоветовали не купаться на пляжах, где качество воды не соответствует гигиеническим нормативам. Также в управлении напомнили, что не стоит использовать воду из этих водоемов для питья. Даже случайное заглатывание воды при купании может привести к заражению острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А и другим болезням.