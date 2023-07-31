Морскую набережную в Петербурге продлят до Мичманской улицы

Протяженность нового участка – 763 метра.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Колпинском районе Петербурга появится улица Георгия Водопьянова. Проект для строительства утвердили на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства. Улица пройдет от Загородной до улицы Севастьянова, а ее протяженность составит 743 метра. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба Смольного.
- Предусмотрены односторонние боковые проезды, тротуары и велодорожка, - добавили в ведомстве.
Кроме этого, специалисты планируют построить новый участок Морской набережной в Василеостровском районе. Ее продлят от Флагманской до Мичманской улицы. Протяженность нового участка – 763 метра. Там же появятся два моста через реку Смоленка. Кроме того, специалисты планируют благоустроить Линейный парк рядом с набережной.
С помощью строительства новых участков дорог планируется улучшить транспортную доступность в Колпинском и Василеостровском районах.