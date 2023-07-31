Устраняя помехи: Главную транспортную артерию в Шушарах благоустроят и расширят до четырех полос

Главную транспортную артерию в Шушарах благоустроят и расширят до четырех полос. Фото: пресс-служба «Лидер Групп».

В Шушарах кипит бурная стройка! Сейчас там сносят недостроенное здание, попавшее в границы реконструкции главной транспортной артерии поселка. Железобетонную постройку на улице Пушкинской начали возводить во время разработки городом проектной документации реконструкции дороги и остановились уже после возведения монолитного каркаса.

Чтобы убрать препятствие, расширить до четырех полос и благоустроить один из самых важных дорожных объектов Шушар, администрация Санкт-Петербурга заключила соглашение с «Лидер Групп».

Кроме незавершенного здания, девелоперу пришлось столкнуться с множеством старых инженерных коммуникаций, которые необходимо переустроить и вынести за новые границы Пушкинской улицы. Также компания возводит ливневые очистные сооружения. С нуля построен и новый въезд в поселок: участок протяженностью порядка 500 метров соединит Витебский проспект с реконструируемой дорогой. На обновленной улице Пушкинской появится уличное освещение, карманы для остановок пассажирского транспорта и светофорное оборудование.

Сегодня «Лидер Групп» возводит в Шушарах жилой район «Аэросити». Помимо квартир, девелопер строит необходимую инфраструктуру и инженерные коммуникации для собственных проектов и объектов других застройщиков. На территории квартала появится более 30 жилых домов, десять школ и садиков, пять поликлиник и врачебных отделений. Интересно, что социальные учреждения проекта возводятся с опережением темпов строительства жилых зданий.