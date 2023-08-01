ООО «ЕТС» готовится к трем пускам в сентябре

Общая длина моста через реку Свирь - 2,5 километра. Фото предоставлено ООО «ЕТС».

За это время компания прошла путь от небольшого предприятия по содержанию автодорог до гиганта, способного строить мосты, уникальные по меркам всей России. В честь юбилея в ООО «ЕТС» рассказали о том, какие новые проекты компания реализует уже в самом ближайшем будущем.

За 15 лет работы ООО «ЕТС» реализовало большое количество знаковых проектов по всей стране. Впрочем, в компании твердо уверены, что все еще впереди.

При строительстве использованы все виды технологий в мостостроении, кроме вант. Фото предоставлено ООО «ЕТС».

НА ТРИ ГОДА РАНЬШЕ

Сейчас компания строит два внеклассных моста в Ленинградской области. Переправы через реки Свирь и Волхов уникальны в своем роде.

- Общая длина моста через реку Свирь - 2,5 километра (сам мост - 726 метров). Конструкция пролетных строений представлена тремя типами: четырехпролетное сталежелезобетонное пролетное строение с пролетами по 63 метра, три пролета железобетонных балок по 24 метра и трехпролетная ферма по 120-150-120 метров. Фактически мы используем все виды технологий в мостостроении, кроме вант, - рассказывает исполнительный директор ООО «ЕТС» Андрей Губарев.

Любопытный и важный факт: контракт на строительство моста заключили в 2019 году, завершить работу планировалось до 2026 года. Но все пошло не по плану. Причем… в лучшую сторону!

- Изменение способа монтажа фермы от предполагаемого проектной документацией - одновременно с возможностью увеличения лимитов финансирования - позволило сократить срок строительства на три года. Так что мост будет сдан в этом году, - заверяет руководитель контракта ООО «ЕТС» Сергей Дурягин. - Проектной документацией предусматривался монтаж фермы с использованием деррик-крана, который бы перемещался по верхнему поясу и при этом подавал и монтировал элементы, - поясняет он. - Но мы решили отступить от проектных решений и осуществили монтаж с использованием гусеничного крана с гуськом грузоподъемностью 350 тонн, который по своим характеристикам мог подавать груз до 20 тонн на расстояние до 80 метров (консольно-шлюзовой кран, который в народе прозвали «кошаком»). Это дало возможность собирать русловой пролет с обоих берегов, сначала с одного, потом с другого.

- Консольно-шлюзовой кран - это механизм, придуманный еще в советское время. К сегодняшнему дню такая машина осталась одна на всю Россию, мы смогли найти этот кран и взять его в аренду, - дополняет исполняющий обязанности начальника управления механизации ООО «ЕТС» Дмитрий Ищенко. - Удобство еще знаете, в чем заключается? Не нужно готовить какую-то особенную площадку под такую технику, а можно работать с проезжей части. С крутого берега делать это гораздо тяжелее.

На сегодняшний день это одна из крупнейших строек в Ленобласти. Фото предоставлено ООО «ЕТС».

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ МЕСЯЦ

Строительство моста через реку Волхов началось синхронно с возведением переправы через Свирь. И его тоже планировалось построить до 2026 года. Но и этот объект будет сдан раньше, уже в этом году! За счет чего удалось значительно сократить срок и здесь?

- Если на Свири эффект дало одно ключевое решение - использование консольно-шлюзового крана, то на Волхове это целый комплекс факторов. Была пересмотрена технология бетонирования плиты проезжей части, изменена этапность выполнения работ, проведена серьезная инженерная работа, да и само пролетное строение было досрочно выдано с завода-изготовителя... Да, в этом случае не так очевидно, все в мелочах, но в совокупности мы получили нужный нам результат. По дате сдачи мост через Волхов можно назвать братом-близнецом переправы через Свирь, они будут сдаваться в одно и то же время - осенью нынешнего года, - говорит исполнительный директор ООО «ЕТС».

Однако на этом рекорды не закончатся: в 2023 году ООО «ЕТС» намерено завершить и реконструкцию участка дороги М-10 «Россия» Москва - Санкт-Петербург, которая предполагает, в том числе, реконструкцию моста через Ям-Ижору. Реализация проекта минимизирует заторы на одном из самых загруженных участков автомобильной дороги М-10 «Россия» в Ленобласти и значительно повысит уровень безопасности движения за счет разделения пересекающихся потоков.

- Сентябрь будет показательным месяцем, - констатирует генеральный директор ООО «ЕТС» Сергей Ракчеев. - Да, у нас уже был одновременный ввод в эксплуатацию трех объектов, но чтобы каждый из них был столь важным и масштабным, то осенью такое произойдет в нашей 15-летней истории впервые.

Работа на Ям-Ижоре идет полным ходом. Фото предоставлено ООО «ЕТС».

РАБОТЫ МНОГО

Но дальше - только больше. После сдачи мостов через Свирь и Волхов, а также завершения реконструкции развязки у предприятия высвободится огромная мощь - большое количество техники и высококвалифицированных специалистов. Новые места приложения силы ООО «ЕТС» уже определены.

- Уже сейчас начинается большая работа по капитальному ремонту моста через реку Ока на трассе М-2 «Крым» (102 км). Его длина - более 700 метров, высота опор достигает 35-40 метров, - продолжает рассказ исполнительный директор ООО «ЕТС». - Хоть формально это и капитальный ремонт, но, по сути, мы будем строить новую переправу. Начнем с того, что разберем уже существующий мост - это непростая и трудозатратная работа, планируем завершить ее в этом году, чтобы уже следующей весной приступить к строительству, бетонированию. Объект должен быть сдан за 4-4,5 года, рассчитываем, что успеем за три.

Главный инженер ООО «ЕТС» Дмитрий Романовский уточняет, что мост на 102-м километре М-2 «Крым» можно сопоставить по масштабам с переправой через Волхов.

- Да, пролетное строение у него проще - коробчатые блоки свариваются в определенной последовательности (так называемый метод конвейерно-тыловой сборки). Однако его высота больше в два раза! Если на Волхове от зеркала реки до нижней части пролетного строения всего 9-11 метров, то здесь этот показатель доходит до 35 метров. Это настоящая многоэтажка! - подчеркивает Дмитрий Романовский.

Вместе с тем ООО «ЕТС» ремонтирует еще один мост через Оку - Стригинский, он находится на 412-м километре трассы М-7 «Волга» (въезд в Нижний Новгород).

- Наша задача - за два года полностью снять пирог проезжей части, то есть оголить ее до металла, отдробеструить (технология очистка поверхности), нанести гидроизоляцию, уложить асфальт, поменять перильное ограждение, привести в порядок барьерку, выполнить ремонт опор и полностью перекрасить мост... Да, это текущий ремонт, но это один из самых сложных объектов на данный момент. На мосту чрезвычайно интенсивное движение, приходится перекрывать переправу частями, тут очень объемная схема организации дорожного движения, за которой нужно следить и которую необходимо поддерживать в рабочем состоянии... В сентябре туда направится усиление от нас, и мы очень просим всех пользователей отнестись к ситуации с пониманием. По итогу жители Нижнего Новгорода получат современный, удобный и безопасный мост, - призывают нижегородцев в ООО «ЕТС».

Кроме того, компания возьмется за строительство Северного обхода Пскова. Это проект, который правительство страны хотело начать реализовывать еще в середине 2010-х, но из финансовых соображений его тогда заморозили. Сейчас, в условиях изменения грузопотоков, идею реанимировали. Дорога вновь стала актуальна и нужна.

- Проект предусматривает строительство путепроводов, развязок и моста через реку Великая, - отмечает Андрей Губарев. - У работы в Псковской области, к слову, есть свои особенности, они связаны с грунтами. Если в Москве с ними все проще, то в этом регионе мы встречаем в основном доломит и известняк. Во все надо вгрызаться, просто так экскаватором не возьмешь и не раскопаешь, даже погрузить сваю - задача не такая легкая, как может показаться. Но у нас есть обученные люди и современная техника, поэтому с задачей справимся.

Мост через Волхов тоже сдадут раньше срока! Фото предоставлено ООО «ЕТС».

600 ВАГОНОВ СОЛИ

При этом ООО «ЕТС» занимается и содержанием автомобильных дорог, в общей сложности это более 700 километров (А-121 «Сортавала» - 198 км, «Скандинавия» - 235 км, «Магистральная» - 125 км, Р-132 «Золотое кольцо» - 150 км).

Особого внимания, говорят в ООО «ЕТС», заслуживает трасса Р-132 «Золотое кольцо». Два года назад участок в Калужской и Смоленской областях, обслуживать который стала компания, находился, мягко говоря, в неудовлетворительном состоянии. К сегодняшнему дню ситуация изменилась если не кардинально, то значительно. Предприятие сформировало два обособленных подразделения, в которые входят почти 50 человек. А еще развернуло на «Золотом кольце» две собственные производственные базы.

- Также была закуплена техника, в том числе, шесть комбинированных дорожных машин, два легковых автомобиля, три грузопассажирские «Газели», один автогрейдер, два трактора МТЗ, а также мобильный комплекс ямочного ремонта и швозаливщик, - перечисляет директор по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений ООО «ЕТС» Алексей Тимофеев.

Уже сейчас, в самый разгар лета, компания готовится к следующей зиме. Обслуживаемых километров с каждым годом становится все больше, поэтому потребность в новой технике и противогололедных материалах растет.

- Элементарный пример - закупка соли. Если раньше нам хватало на один сезон 18,5-19 тысяч тонн, то теперь потребность выросла в два раза, и нам нужно около 38 тысяч тонн. Если измерять в вагонах, то их будет около 600, - говорят в компании.

И подчеркивают: готовиться к зиме надо сильно заранее, иначе, когда она наступит, той же соли может просто не хватить!

- А брать ее нужно с запасом, с поправкой на то, что зима может быть аномально снежной и затянуться. Пусть лучше лишнее останется, чем не хватит, - рассуждает Алексей Тимофеев.

Компания реконструировала путепровод недалеко от Мги. Фото предоставлено ООО «ЕТС».

«ВЫЛЕЗТИ ИЗ ВОДЫ»

За 15 лет ООО «ЕТС» прошло большой путь. Спрашиваем у руководителей компании, какой объект стал визитной карточкой предприятия, с чего вообще началась большая и серьезная работа. Ответ однозначный: капитальный ремонт Ладожского моста, перекинутого через Неву в Ленобласти. Работа была выполнена 10 лет назад, в 2013 году. Специалисты ООО «ЕТС» заменили гидроизоляцию, мостовое полотно, барьерное и перильное ограждение, установили локальные очистные сооружения на подходах к мосту, проложили кабельные подводные линии, отремонтировали русловые опоры и балки пролетного строения... В общем, выполнили фактически весь спектр возможных работ для такого объекта.

- Этот мост стал трамплином для нашей компании. После работы на этом объекте нашу компанию заметили, именно тогда мы показали, на что способны, - вспоминают в ООО «ЕТС».

Реализованных проектов - десятки. Есть и знаковые, например, реконструкция путепровода на «Санкт-Петербургском южном кольце» недалеко от Мги и строительство 8-го этапа трассы М-11 «Нева». Однако интереснее всего для предприятия строительство мостов.

- В настоящий момент это приоритетное для нас направление. Мостов в принципе в нашей стране сейчас строится не так много, а у нас все-таки есть все ресурсы для того, чтобы делать действительно качественные объекты. Те же мосты через Свирь и Волхов - они уже не просто мосты, а настоящие памятники архитектуры, - считает Сергей Ракчеев.

В ООО «ЕТС» даже ввели собственный термин, который используют при строительстве переправ: «Вылезти из воды» (при строительстве дорог говорят «вылезти из земли», то есть завершить все земляные работы).

- Когда можно «вылезать из воды»? Когда готов фундамент и можно приступать к возведению опор. Да, устройство фундамента - самая сложная работа. Поверьте, как бы хорошо ни были выполнены геологические исследования, всегда и везде мостовиков поджидают сюрпризы: где-то свая, как оказывается, должна быть короче, а где-то, наоборот, длиннее. Но ничего, мы к этому привыкли и спокойно работаем, - поясняют на предприятии.

Вместе с тем компания готова решать задачи любой сложности. Строить и реконструировать дороги, наводить мосты, заниматься содержанием...

- Для устойчивого развития и сохранения высоких позиций на рынке предприятие должно быть максимально универсальным. Мы должны уметь делать больше и быстрее, чем все. И мы будем это делать, - резюмируют в ООО «ЕТС».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«В первую очередь мы работаем на благо страны»

«В основе нашей работы лежит несколько принципов, главный из которых звучит так: «В первую очередь мы работаем не для себя, а на благо страны». Дорожная отрасль влияет на экономику, туризм и комфорт жизни миллионов жителей России. Мы это прекрасно понимаем, поэтому и берем на себя ответственность за качество выполняемых нами работ и объектов. Вместе с тем мы работаем в команде, и каждый сотрудник разделяет ценности компании. Поэтому объекты сдаются вовремя, без замечаний и качественно.

Наша компания растет и развивается, и мы рады, что наш труд оценен партнерами и заказчиками. Но главное - это результат. Десятки километров дорог, мостов, введенных в эксплуатацию, делают жизнь жителей нашей страны качественней и проще».

Сергей Ракчеев, генеральный директор ООО «ЕТС».

Сергей Ракчеев, генеральный директор ООО «ЕТС». Фото предоставлено ООО «ЕТС».

НА ЗАМЕТКУ

ООО «ЕТС» активно осваивает и новые для себя направления. Например, сейчас компания развивает свой покрасочный участок, а еще научилась сама наносить гидроизоляцию, хотя раньше эти работы приходилось отдавать на субподряд. Кроме того, в планах открытие собственного цеха по изготовлению металлоконструкций, он может серьезно помочь при реконструкции и строительстве мостов.

КСТАТИ

Для увеличения темпов производительности укладки асфальтобетонной смеси (с одновременным значительным улучшением качества устраиваемых покрытий) в ООО «ЕТС» начали использовать бесконтактные перегрузчики смеси из автосамосвала в бункер укладчика.

- Применение этой технологии позволило ускорить процесс укладки, так как асфальтоукладчик может двигаться без остановок и с постоянной скоростью. Это дает выигрыш в производительности укладочного оборудования и уменьшения трудозатрат до 50-70%, - рассказал главный инженер ООО «ЕТС» Дмитрий Романовский.

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