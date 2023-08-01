Для Кингисеппской поликлиники закупили новое высокотехнологичное оборудование

Биохимический анализатор. Фото: пресс-служба АО «Ростерминалуголь».

Хорошие новости для жителей Кингисеппа! Муниципальное автономное учреждение «Поликлиника «Кингисеппская» приобрела для своей лаборатории биохимический анализатор. Он позволит делать более точные поликлинические исследования для оказания качественной медицинской помощи жителям Кингисеппского района.

- Организации здравоохранения, при работе с пациентами, все чаще сталкиваются с последствиями перенесенной в прошлом коронавирусной инфекции, - отметила главный врач клиники Маргарита Игонина. - Новое оборудование позволяет проводить динамический лабораторный контроль лечения и обеспечивает максимально точный анализ его эффективности,

Биохимический анализатор нужен для исследований плазмы и сыворотки крови по целому ряду показателей. Полученные результаты помогают врачу быстро оценивать состояние разных систем органов пациента. И теперь жители Кингисеппского района могут пройти необходимую диагностику, не выезжая за пределы территории.

Средства на покупку оборудования выделил специализированный угольный терминал АО «Ростерминалуголь».

- Мы понимаем всю необходимость доступа жителей региона к самым передовым технологиям, - подчеркнул управляющий директор АО «Ростерминалуголь» Артур Седов. - Особое внимание в сотрудничестве с медицинскими учреждениями уделяем вопросам своевременной и безошибочной диагностики.

Помимо этого, за последние полтора года компания помогла обновить оборудование в детской поликлинике и педиатрическом отделении в «Кингисеппской межрайонной больнице», а также приобрести новую медтехнику для МАУ «Поликлиника «Кингисеппская».