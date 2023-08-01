Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с годовщиной со дня образования Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: Администрация ЛО

Дорогие ленинградцы!

Поздравляю вас с 96-й годовщиной со дня образования Ленинградской области!

Этот год был наполнен как серьезными испытаниями, так и большим количеством добрых дел, осознанием того, насколько важно держаться вместе, быть небезразличными друг к другу, к тому, что происходит вокруг.

Вместе нам удалось добиться многого: Ленинградская область сегодня - один из самых динамичных субъектов Российской Федерации, где сильная экономика сочетается с активным развитием социальной сферы.

Всеми своими успехами Ленинградская область обязана ежедневному кропотливому труду ее жителей, нашему единству в желании сделать жизнь в регионе лучше.

Спасибо вам, дорогие ленинградцы, за сплоченность, неравнодушие, за все, что вы сделали и продолжаете делать для области, своих городов, поселков и деревень, для своих близких.

Желаю успехов во всех светлых устремлениях, мира, добра и благополучия!

С праздником, с днем рождения Ленинградской области!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО.