Вспахать, вылечить, выучить: Специалисты Ленобласти знают свое дело

Представители самых разных профессий побеждают не только в краевых, но и федеральных конкурсах. Фото: vk.com/wall-194261110_2359

Ленобласть регулярно занимает высокие позиции - от сельского хозяйства, до производственных мощностей, от качества образования до высочайшего мастерства в медицине и так далее. И в первую очередь это заслуга жителей 47-го региона, которые своим ежедневным трудом выводят область в лидеры.

Мы решили рассказать об успехах Ленинградской области через портреты людей, которые прославляют свой регион на всю страну. Представители самых разных профессий побеждают не только в краевых, но и федеральных конкурсах. Ленобласть должна знать своих героев!

БОРОЗДЫ НЕ ИСПОРТИТ

В начале июля завершился Х, юбилейный Открытый чемпионат России по пахоте - один из главных сельскохозяйственных фестивалей страны. В этом году его провели в Татарстане, собрав более восьмидесяти участников землепашцев. Каждый из них, имея равные возможности (одинаковые трактора и плуги), должен был за три часа обработать 100-метровый участок земли. Оценивалась работа по 14 критериям: прямолинейность борозды, равномерность глубины, качество запашки «клина» и т. д. Пользоваться GPS запрещалось. Из инструментов - только наметанный глаз. Андрей Саму нов 49 – летний механизатор хозяйства «Пригородный» Всеволожского района впервые принял участие на Российском дне поля в качестве пахаря. Сразу после школы он окончил профильное училище и с тех пор уже три десятка работает с сельхозтехникой, свободно управляя тракторами, комбайнами, сеялками, косилками и пр. Андрей занял на соревнованиях 15-е место! Эксперты отметили, что для дебюта в «высшей лиге» - это отличный результат. Теперь Самунов по праву считается лучшим пахарем Ленинградской области. «Опытный тракторист, как и старый конь, борозды не испортит», - шутя поздравили Андрея коллеги по спортивной пахоте.

ПРЕУМНОЖИТ УДОИ МОЛОКА

По количеству молока Ленинградская область занимает 1-е место в Северо-Западном федеральном округе и 9-е по России. Не случайно областной конкурс операторов машинного доения коров здесь проводится ежегодно. Недавно были подведены итоги 36-го, который прошел на базе племенного завода «Петровский» в Приозерском районе. В соревновании приняли участие 20 доярок из 15 районов 47- го региона. Прежде чем приступить к практической части конкурса, все должны были сдать теорию. Эксперты предоставили всем участникам по три коровы голштинской породы и следили не только за скоростью доения, но и за точностью соблюдения технологии, ведь любой стресс для животного может сказаться на выдаче молока. Победила доярка племенного завода «Новоладожский» Наталья Горячева. Она из аграрной династии.

Наталья Горячева. Фото: vk.com/wall-194261110_2327

«Моя мама трудилась зоотехником в «Новоладожском», и я уже 20 лет работаю здесь дояркой», - рассказала Наталья. Теперь ей предстоит защищать молочный литраж Ленинградской области на всероссийском этапе конкурса в Нижегородской области.

ВОЗРОЖДАЕТ ЗАБЫТЫЕ РЕЦЕПТЫ

Образование шеф-повара ресторана автодрома «Игора Драйв» Сергея Карпова не имеет никакого отношения к его делу. Просто, будучи студентом Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета, он подрабатывал поваром, набирался опыта у старших коллег, а также обучался на кулинарных мастерклассах. Сегодня К а р п о в мастерски выстраивает гастрономическое повествование вокруг северной кухни, ценит традиции и возрождает забытые рецепты.

Сергей Карпов. Фото: vk.com/wall-192666780_724

В решении принять участие в Кубке губернатора (прошел в мае в Кингисеппе. - Прим. ред.) не сомневался, потому что был уверен в победе. Обойдя 18 команд-участниц, Сергей получил звание «Лучший шеф-повар 47-го региона». Вместе с ним работали сушеф Владислав Боронецкий и студентка колледжа Карина Шелест. «Нервишки, конечно, пощекотало. Блюда и то, как они будут выглядеть, какие ингредиенты содержать, мы придумывали на своем оборудовании, и тогда казалось, что 90 минут хватит. Но на самом конкурсе понимаешь, что с момента, как зашел в кухню, уже не успеваешь. А все процессы должны быть безошибочными, выверенными и точными. Мы ни от чего не отказались, все сделали в том виде, как хотели», - рассказал Сергей.

ЗНАЕТ ТАЙНЫ ВЫБОРГА

Константин Филимонов - увлеченный человек, харизматичный, яркий, артистичный… Квесты, тайны, загадки, коварные герои - это все его. Он водит экскурсии по Выборгу более десяти лет. Учился на преподавателя английского языка, но главными интересами в его жизни всегда были филология и история, в частности, история родного города. Карьера экскурсовода началась с короткого, но увлекательного повествования о Выборге со смотровой площадки на Часовой башне.

Константин Филимонов. Фото: vk.com/wall-3619123_831243

А вскоре последовали полноформатные обзорные туры по городу, затем по парку Монрепо, а позднее - оригинальный формат экскурсий-квестов. Для создания нужной атмосферы гид использует в монологах собственные стихи. В настоящее время в активном репертуаре Константина два особ ы х проекта: «В погоне за рецептом настоящего выборгского кренделя», посвященный сбору ингредиентов для этой особенной сдобы, и интерьерный квест «Кнут и порох», повествующий об осаде шведского Выборга дружиной Иоанна III в 1495 году. За экскурсию-квест «Тайное послание империи» Филимонов получил серебряную медаль в областном конкурсе «Лучшие в туризме» в номинации «Лучший гид-экскурсовод».

ДЕЛАЕТ ОПЕРАЦИИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Теперь хирургическое отделение Тихвинской межрайонной больницы имени А. Ф. Калмыкова возглавляет не просто хирург первой категории, а «Лучший врач года Ленинградской области». По итогам регионального конкурса профессионального мастерства Анатолию Турубанову было присуждено такое звание. Общий врачебный стаж доктора 18 лет. Он окончил Кировскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело», затем интернатуру по профилю «хирургия». 10 лет работал хирургом в городской больнице Сыктывкара. Затем поселился в Тихвине и уже вскоре возглавил хирургическое отделение местного стационара. Среди коллег Турубанов пользуется высоким авторитетом, его ценят за отличное знание хирургического дела и профессионализм.

Анатолий Турубанов. Фото: vk.com/wall-133675879_16504

С самыми сложными операциями он успешно справляется, а еще охотно делится опытом с молодыми докторами. Пациенты его любят за неравнодушное отношение и четкость формулировок, доверяют. В адрес Анатолия Николаевича поступает немало отзывов со словами благодарности. Он также заявлен в топ-10 рейтинга областных врачей-хирургов по отзывам пациентов и профессиональным оценкам.

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕТ С РЕЦЕПТУРОЙ

Людмила Галанова открыла для себя профессию сыровара с подачи мужа в 2015 году. Супруги Галановы основали семейный бизнес по производству сыров, когда их занятость в строительной деятельности перестала при носить деньги и радость. Все началось с того, что в магазинах пропал нормальный сыр, а Галановы приобрели первую пятилитровую кастрюлю для варки. Сыроварня «Галановъ и Ко» неоднократно побеждала в различных конкурсах, в том числе «Лучший сыр России», а однажды даже получила сразу два диплома в категории «Прочие сыры» за фирменный сладкий кнолле Людмилы.

Людмила Галанова. Фото: vk.com/galanov_i_ko

«Я осталась торговать, а муж пошел смотреть финал кон курса. И когда он принес два диплома, то сказал: «Доставай все кнолле, потому что сейчас их скупят». Подумала, что он надо мной подшучивает. Не успела я обидеться, как вы строилась очередь. Это было невероятно, и этот факт до сих пор окрыляет. После этого я тоже ощути ла себя сыроваром», - рассказала Людмила Галанова. Людмила смело экспериментирует со вкусами и рецептурой, создавая неповторимые сыры, которые нравятся как тонким ценителям, так и простым людям. Кроме того, мастерица с радостью делится опытом и идеями со всеми, кто захочет сварить сыр в домашних условиях: «Открою секрет: домашний сыр «Крестьянский» можно сварить даже дома. Хозяйки могут мне написать, я поделюсь рецептом».

СЛЫШИТ ДЕТЕЙ И УЧИТ МУЗЫКЕ

Юлия Воронежских руководит музыкальным развитием воспитанников МДОУ «Детский сад № 15» Ломоносовского района Ленобласти. Работа в образовательной организации позволяет ей совмещать два увлечения - творчество и раскрытие творческого потенциала детей. Недавно в областном конкурсе она победила в номинации «Воспитатель года», а осенью отправится в Москву представлять 47-й регион на Всероссийском конкурсе педагогического мастерства. Обладая надежной теоретической базой, Юлия не останавливается на этом и постоянно развивается, повышает квалификацию и ищет нестандартные подходы к детям. Ее цель - зажечь каждого ученика, вызвать подлинный эмоциональный отклик и искренний интерес. В арсенале Юлии не только материал из богатой истории педагогического мастерства, но и ряд авторских методических разработок.

Юлия Воронежская. Фото: vk.com/wall-192666780_724

«Педагог - это тот человек, который слышит «голос ребенка» и дает то, что нужно именно ему и именно в этот момент времени», - так определяет свою миссию Юлия. В 2023 году Юлия Воронежских стала победительницей Ленинградского областного профессионального педагогического мастерства в номинации «Воспитатель года». Девушка обладает весьма незаурядным набором компетенций и навыков, применение которым она находит как в работе, так и в жизни: «Сочиняю музыку. Имею дополнительное образование педагога-хореографа и являюсь постановщиком авторских танцевальных композиций. Выступаю сама как исполнитель. Шью костюмы для детей и педагогов. Изготавливаю различные атрибуты для танцев. Пишу стихи. Творчески отношусь к процессу создания праздников как необычного и запоминающегося события для ребенка. Продумываю все нюансы до мелочей, соблюдая единый стиль выбранной темы».

ДЕЛАЕТ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ БУКЕТЫ

В Ленобласти подвели итоги конкурса «Успешный самозанятый». Посоревноваться в нем могли все желающие. Профессиональное жюри оценивало сроки ведения бизнеса, финансовые достижения, участие в конкурсах, ярмарках и выставках, а также саму бизнес-идею. Лучшей самозанятой в сфере кулинарии стала Дарья Стоколос (Киришский район). Она создает букеты и наборы из клубники в бельгийском шоколаде - элитный десерт.

Дарья Стоколос. Фото: vk.com/gooddays_dasha

«После того как человек первый раз встречается с качественным бельгийским шоколадом, его представления на привычные образцы меняется. Сейчас съедобные букеты в моде, и у них большое будущее», - говорит Дарья. Первые шаги в направлении своего бизнеса кондитер сделала шесть лет назад, а сейчас активно его развивает и даже обучает этому других. Год назад Дарья начала проводить развлекательные мастер-классы по изготовлению клуб ники в шоколаде, на которых каждый смог попробовать себя в качестве шоколатье, создании авторских наборов и способах их продажи.

НАПОЛНЯЕТ УМНЫЕ ГОЛОВЫ УМНЫМИ МЫСЛЯМИ

Евгения Тимофеева, педагог-библиотекарь МБОУ «Вырицкая СОШ № 1» Гатчинского района Ленобласти, победитель Ленинградского областного конкурса педагогического мастерства в номинации «Библиотекарь года - 2023». В мае Евгения принимала участие в Санкт-Петербургском Международном книжном сало не на Дворцовой. Темами обсуждения круглого стола «Тайны школьной библиотеки» были формы перспективного сотрудничества школьных и муниципальных детских и взрослых библиотек, передовой опыт и общие проекты.

Евгения Тимофеева. Фото: vk.com/evgenyatimofeeva

Евгения всегда переживает за своих подопечных и пишет им послания на своей странице в ВКонтакте: «Конечно, на каникулах хочется отдыхать, но найти хотя бы полчасика в день для чтения книги - это так легко, так нужно, так способствует вашему развитию! Вкладывайте в себя!!! В свое образование, кругозор, речь. Наполняйте свои умные головы умными мыслями! Всех люблю и уже скучаю!» Педагог-библиотекарь и сама очень актив на: кроме заботы о трех мужчинах в семье - муже и сыновьях, успевает постоянно развиваться. «После школы не хотела больше учиться, а теперь не могу остановиться. Получила очередной, красненький (красный диплом Гуманитарно технического университета. - Прим. ред.). Держите меня семеро. Мотивируют ученики. Ребята, спасибо вам!» - сообщила Евгения.

СОБИРАЕТ ВОДОПРОВОДНЫЙ УЗЕЛ ЗА МИНУТУ

На федеральном этапе всероссийского конкурса, про ходившего в Самаре в начале июля, Сергей Водопьянов из Тосненского района Ленин градской области завоевал 4-е место как «Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ». Учитывая, что в составе конкурентов было сорок специалистов из 28 регионов страны, результат достойный. Основное задание заключалось в том, чтобы за очень короткое время собрать водопроводный узел с несколькими соединениями и проверить его на герметичность.

Сергей Водопьянов. Фото: enobl.ru

В целом Сергей имеет 33-летий стаж в профильной области, а последние 15 лет работает в Тосненском водоканале, филиале АО «Ленинградские областные коммунальные системы». Коллеги отмечают его высокий профессионализм и умение конструктивно вы страивать рабочий процесс. Правительство Ленинградской области вручило победителю грамоту за мастерство.