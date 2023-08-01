Петербург планирует сотрудничать со странами Африки в сфере арт-туризма

Накануне специалисты подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: Пресс-служба Смольного

Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства в Петербурге готовит специалистов в сфере арт-туризма. Это одно из перспективных направлений для сотрудничества России и Африки. Помогать Центру в обучении желающих будут Международная ассоциация GATINGO и Санкт Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица. Соглашение о сотрудничестве подписано накануне.

- Цель соглашения – гармонизация подходов к подготовке кадров для креативного сектора экономики, разработка совместных программ для повышения квалификации профильных специалистов, развития арт-туризма и объектов новой туристской географии Санкт Петербурга, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Уже принято решение, что курсы будут проходить в формате онлайн и офлайн для жителей России и Африки. Очные занятия состоятся в Академии Штиглица. Основная целевая аудитория – старшекурсники, которые хотят развиваться в арт-туризме и стать менеджерами и продюсерами. Курсы подойдут и действующим сотрудникам туристических компаний.

- Это культурный обмен и в то же время возможность презентовать наших творцов на международной арене, рассказать о России и туристских возможностях Петербурга через призму искусства, - отметила и. о. генерального директора Центра компетенций Елена Васильева.