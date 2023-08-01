20 фонтанов отключат в Петербурге с 1 по 4 августа

В Петербурге 20 фонтанов перестанут работать на первой неделе августа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Каждую неделю в Петербурге отключают несколько фонтанов. Делают это для того, чтобы специалисты могли их почистить и провести техническое обслуживание. На первой неделе августа работать перестанут 20 фонтанов. Но отключат их не сразу, а по очереди. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала.

Первым на очереди оказался фонтан на Московском проспекте, 172. Его отключат всего на один день, 1 августа. С 1 по 2 число будут чистить фонтан на Советской улице, 51/1 в Кронштадте. А фонтан на Петергофском шоссе у дома 27 перестанет работать на три дня, с 1 по 3 августа.

2 августа работы запланированы сразу на семи фонтанах: на Румянцевой площади, 2, на Большой Московской улице, 6, на Каменноостровском проспекте, 5, на Литейном проспекте, 46, в Александровском парке у ресторана «Алые паруса», на улице Севастьянова, 4 и на Благодатной улице, 34.

3 августа отключат фонтаны на проспекте Добролюбова, 18, на Московском проспекте, 244, а также большой и малые фонтаны на Центральной улице,12 в поселке Металлострой. А 4 числа перестанут работать фонтаны на Московском проспекте, 207, на проспекте Стачек, 67 и 148, на улице Щербакова, 4/18, на пятой линии Васильевского острова, 40 и восьмой линии Васильевского острова, 31.

- В выходные все эти фонтаны забьют с новой силой, - добавили в пресс-службе.