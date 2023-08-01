Зеленая стена из винограда начала умирать из-за ремонта здания на улице Лизы Чайкиной в Петербурге

Капитальный ремонт фасада здания на улице Лизы Чайкиной все же нанес вред зеленой стене из винограда. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Зеленая стена из винограда, которая тянется по стене здания на улице Лизы Чайкиной, 18А, начала увядать. Фасад дома недавно начали ремонтировать. Специалисты укрепили заросли на временные конструкции, чтобы их не повредить. Но, по всей видимости, это не помогло. Лоза начала терять листья и засыхать в некоторых местах.

Лоза начала терять листья и высыхать. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Если раньше фасад дома почти полностью был покрыт виноградом, то теперь в зеленой стене появились проплешины.

Еще недавно зеленая стена выглядела так. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А теперь она выглядит так. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В конце июля в жилищном комитете Петербурга говорили, что растению сохранили жизнь во время капитального ремонта. За ним ухаживали и регулярно его поливали. Специалисты штукатурили и красили фасады, через заросли винограда.

- Впервые в истории Фонда капитального ремонта Северной столицы стену дома отремонтировали через заросли винограда. Чтобы виноград не повредился, его укрепили на временные конструкции, на расстоянии 40 сантиметров от стены, - рассказали тогда в ведомстве.

На листья винограда капала краска. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Напомним, что виноград на здании начали выращивать 17 лет назад. Все это время о нем заботились местные жители. Сейчас же дальнейшая судьба растения их особенно тревожит.