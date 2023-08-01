Комитет по транспорту начал обустраивать зону платной парковки на Крестовском острове

Платная парковка на Крестовском острове заработает с 1 октября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Крестовском острове начали обустраивать платную парковку. Напомним, она должна заработать 1 октября 2023 года. Зона платной парковки охватит 29 улиц. К осени там появится 749 дорожных знаков. Вдоль улиц нанесут 720 квадратных метров дорожной разметки белого и синего цвета. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

- Завершить установку знаков и нанесение разметки планируется до конца сентября текущего года. В зоне платной парковки на Крестовском острове Городским центром управления парковками будут размещены информационные таблички и 20 паркоматов, - рассказали в ведомстве.

После появления платной парковки на Крестовском острове будет 1500 машиномест. 10 процентов из них – для инвалидов. Жителям района напомнили, что оформлять парковочные разрешения они могут уже сейчас.

- Мы принимаем заявки с 1 мая. Срок действия разрешения от 1-го года до 3-х лет – в зависимости от оплаты. Но мы рекомендуем оформлять разрешение сразу на три года, это удобно, - отметил заместитель председателя Комитета Дмитрий Ваньчков.

Напомним, 1 июля платная парковка начала действовать в Петроградском районе. Сейчас там размещено 10 тысяч машиномест на 141 улице.

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