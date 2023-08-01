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Общество1 августа 2023 16:07

Экскурсия в Михайловский замок и разминка в саду: Кержаков, Клаудиньо и Семак провели фанатскую тренировку в центре Петербурга

«Зенит» провел открытую тренировку для фанатов в Михайловском саду
Анастасия НУРАДИЛОВА
"Зенит" проводит открытую тренировку во второй раз.

"Зенит" проводит открытую тренировку во второй раз.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Футболисты «Зенита» 1 августа провели вторую открытую тренировку в истории топовой российской команды. В этот раз она прошла в Михайловском саду, а содействие оказал Русский музей. Тысячи петербуржцев и гостей города пришли на встречу, чтобы увидеть кумиров. Спортсмены из основного состава команды с удовольствием пообщались с фанатами и показали свое мастерство.

Футболисты пообщались с фанатами и обучили их некоторым футбольным фишкам.

Футболисты пообщались с фанатами и обучили их некоторым футбольным фишкам.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Занятие для любителей футбола началось в 17:30. Сине-бело-голубые сначала побывали на экскурсии в Михайловском замке. Фанаты посетили музей вместе со спортсменами.

- «Зенит» регулярно проводит мероприятия, подчеркивающие связь клуба и города. Так, первая открытая тренировка команды состоялась 16 августа 2022-го, когда сине-бело-голубые собрались в Александровском саду возле Медного всадника, - рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

Желающие сфотографировались со звездами и получили автографы.

Желающие сфотографировались со звездами и получили автографы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что тогда, что сейчас, отбоя от желающих получить автографы не было. Но футболисты были только рады и расписались за вечер сотни раз. Дети и взрослые подбегали к Кержакову, Клаудиньо и тренеру Семаку. Некоторым ребятам повезло больше всего: им позволили погонять мяч. А футболисты научили их правильно отдавать пас.

Главный тренер тоже поприсутствовал на тренировке.

Главный тренер тоже поприсутствовал на тренировке.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Традицию открытых тренировок планируют продолжить. Об этом заявили в администрации «Зенита».

Некоторым детям повезло больше всех: футболисты сыграли с ними и научили пасовать.

Некоторым детям повезло больше всех: футболисты сыграли с ними и научили пасовать.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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