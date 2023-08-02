Умер Александр Колкер, композитор и автор знаменитых песен «Стоят девчонки» и «Ночной трамвай»

Композитор Александр Колкер скончался в Петербурге 1 августа. Фото: vk.com/composersspb

В Петербурге спустя три дня со своего 90-го дня рождения скончался знаменитый советский и российский композитор Александр Колкер. В социальных сетях профессионального союза появилось сообщение о его смерти.

– С прискорбием сообщаем, что 1 августа 2023 года умер заслуженный деятель искусств РСФСР и автор более 100 песен – Александр Колкер. Выражаем глубокие и искренние соболезнования друзьям и близким деятеля искусства, – рассказали в Союзе композиторов.

Как уточнили коллеги по музыкальному цеху, о месте и времени прощания с музыкантом сообщат позже. Напомним, что именно нотному стану Александра Колкера принадлежат такие знаменитые и любимые многими песни, как «Стоят девчонки» и «Ночной трамвай». Кроме того, композитор написал музыкальное сопровождение к фильмам «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Свадьба Кречинского», «Труффальдино из Бергамо», а также «Трое в лодке, не считая собаки». Пока что о причинах его кончины ничего не сообщается. Но некоторое время назад в СМИ появились сообщения о том, что музыканта госпитализировали в одну из больниц Северной столицы. Там медики диагностировали у него переломом шейки бедра. Врачи даже отмечали улучшения и стабилизацию состояния мужчины.

Ранее spb.kp.ru писала, что на композитора Колкера напали с ножом в лифте дома в Петербурге.