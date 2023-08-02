«Перепутали болванку со снарядом»: Друг таинственно погибших на озере в Ленобласти геологов раскрыл правду об их смерти

Причиной смерти пары геологов в бане палатке на озере в Ленобласти стал взрыв снаряда. Фото: СОЦСЕТИ

Следователи разбираются в загадочной гибели супружеской пары геологов. Их разбросанные тела, в нескольких метрах друг от друга, обнаружили накануне на берегу озера Большое Зеленодольское в Ленобласти. Пока правоохранители выясняются обстоятельства происшествия, spb.kp.ru успела поговорить с близким другом семьи Владимиром. Мужчина рассказал, что роковой для исследователей стала ошибка его погибшего приятеля. 62-летний геолог перепутал болванку с реальным снарядом времен Великой Отечественной войны и использовал его для растопки печки.

62-летний геолог перепутал болванку с боеприпасом и положил его в растопку для бани. Фото: СОЦСЕТИ

– Действительно, взорвался боеприпас, это не слухи. Когда Виктор с Натальей разводили огонь на баню, они наверх ставили решетку, на которую клали камни. Те нагревались, а угли убирались, – рассказал знакомый погибших.

Он пояснил, что завершающим аккордом в приготовлении парился становился тент для каркаса. Так и получалась, своего рода, полевая ванная. Но кто-то, как это иногда случается, утащил специальную решетку. Поэтому специалистам приходилось использовать болванки (снаряды без взрывчатого вещества. – Прим.ред.), принесенные с военного полигона неподалеку.

– Они просто находили такие куски железа в земле, попавшие туда после учений или испытаний. Знали, что подобные временные заменители безопасны, – добавил друг трагически погибших.

Но именно тот, что попался паре, оказался не разорвавшимся. Знакомый погибших геологов уточнил, что, если определять подобные вещи только по внешнему виду, трудности возникнут у абсолютного большинства людей.

– Виктор, к сожалению, не отличил их. И вместо куска железа положил снаряд в камин, – с содроганием в голосе рассказал Владимир.

Следователи продолжают расследование. Фото: СОЦСЕТИ

Он пояснил, что в момент взрыва Наталья, скорее всего, находилась в самом эпицентре. А глава семейства, судя по останкам, находился рядом и колол дрова. Заряд был мощным: около 120-160 миллиметров.