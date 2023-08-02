Россия и Африка будут развивать гуманитарное сотрудничество. Фото: Росконгресс.

Тема сотрудничества в сфере образования стала одной из ведущих на прошедшем саммите Россия-Африка. На ключевую роль образования в гуманитарной политике и развитии государства обратил внимание Помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, выступивший модератором панельной сессии «Фундаментальная наука как основа технологического суверенитета».

- И высшее образование, и фундаментальная наука – очень важная часть создания базы для развития не просто отдельной страны, а человечества в целом, - заявил Андрей Фурсенко, подчеркнув, что страны Африки в своём развитии должны опираться в первую очередь на себя, используя при этом знания и опыт других стран.

Участники форума сошлись во мнении, что приоритетными областями научного сотрудничества являются сельское хозяйство, обеспечение продовольственной безопасности, энергетика и медицина. В России есть богатейшая исследовательская инфраструктура и обширные возможности для исследований во всех этих сферах. Более того, многие проекты уже реализуются. В частности, молодых африканских учёных поддерживает компания ФосАгро.

- Компания не только поставляет в Африку экоэффективные удобрения и обеспечивает продовольственную безопасность континента, но и активно занимается поддержкой местных учёных. Как крупнейший российский поставщик удобрений в страны Африки - наша доля равна 33% от суммарного объёма российского экспорта – мы отдаём себе отчёт в том, что создание устойчивой экономики, устойчивого сельского хозяйства в Африке невозможно без опоры на местных учёных. Только они могут стать двигателем перехода к устойчивой модели развития – и наша гуманитарная миссия направлена на их поддержку, - рассказал первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков.

Так, с 2013 года ФосАгро вместе с ЮНЕСКО и Международным союзом теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) в рамках программы «Зеленая химия для жизни» ежегодно вручает молодым учёным гранты на исследования в сферах устойчивого ведения сельского хозяйства, охраны окружающей среды, здравоохранения, энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов.

- Африканские учёные занимают особое место в этой программе – за 6 раундов международное жюри программы присудило более четверти грантов именно им. В 2018 году партнёрство ФосАгро и ИЮПАК достигло новой вехи - стартовал новый проект «Летние школы по зелёной химии». За время участия ФосАгро в проекте денежные стипендии от компании получили более 100 молодых африканских учёных, - добавил Сиродж Лоиков.

Реклама. АО «Апатит». LjN8KA2yQ