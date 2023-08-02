«Шоколадные красавчики»: Петербурженка собрала 643 белых гриба в лесу Карелии

Петербурженка собрала почти 650 белых грибов в лесу Карелии. Фото: «Грибы и Грибники СПб»

Любители тихой охоты часто делятся свои уловом в социальных сетях. Там они делятся, что в лесах Ленобласти можно встретить лисички, маслята, сыроежки и многое другое. Однако грибники отмечают, что «охотников» зачастую в лесах больше, чем самой «добычи». Вероятно, поэтому петербурженка Светлана отправилась за грибами в соседнюю Карелию и не прогадала. Там в лесу она насобирала четыре больших корзинки белых грибов. А когда посчитала дома, то оказалось, что их аж 643 штуки. Этим она поделилась в группе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».

- Нас вчера порадовали 643 шоколадных красавчика! Качество шикарное! Карелия, как всегда, прекрасна! – рассказала женщина.

В лесу получилось насобирать четыре корзинки белых грибов. Фото: «Грибы и Грибники СПб»

Грибное место она раскрывать не стала, уточнив только, что в лес ходила 1 августа. А вот жительница Карелии в комментариях поделилась, что грибы водятся в Кондопожском, Пряжинском, Суоярвском районах, а также недалеко от Пальеозера.