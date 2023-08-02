Десять человек заболели клещевым энцефалитом в Ленобласти с начала 2023 года

С начала сезона специалисты Ленобласти проверили на вирусы около 4 тысяч клещей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Активность клещей значительно выросла в Ленинградской области, как по сравнению с периодом 9-летней давности, так и в отношении прошлого года. Статистику по зараженности клещей и заболеваемости среди населения привели на пресс-конференции ТАСС 2 августа.

- На данный момент, в Ленинградской области клещевым энцефалитом заразились 10 человек, один из которых – ребенок. Боррелиозом заболели 45 человек, двое детей, - рассказала начальник эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Лидия Бутс.

В основном, болезни протекают благоприятно, но отмечаются и тяжелые клинические течения. Кроме этого, с начала теплого сезона один человек погиб, заразившись энцефалитом при отсутствии прививки.

К слову, активность клещей по сравнению с периодом 9-летней давности выросла на 5,6 процентов, а по сравнению с таким же периодом прошлого года – на 6,5 процентов. Специалисты напомнили, что единственным способом профилактики от болезней, переносчиками которых могут быть клещи, является вакцинация.