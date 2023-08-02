Туристический маршрут по Петербургу получил статус национального

На встрече эксперты обсудили проект национальных туристических маршрутов. Фото: Руслан Тимербаев.

«Конгрессно-выставочное бюро» Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга провело деловую сессию «Новая туристская география» - новые векторы развития делового туризма». На ней эксперты обсудили проект национальных туристических маршрутов. До недавнего времени путь обходил мегаполисы стороной.

- Экскурсионный маршрут по Северной столице «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба получил статус национального, и для всех нас это большое достижение. Туризм развивается, потому что Санкт-Петербург - это не только деловой центр России, но и культурный. Все это не только из-за исторического наследия, но и благодаря современной транспортной составляющей и постоянно развивающейся инфраструктуре, - отметила заместитель генерального директора СПбГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» Екатерина Карпова.

Встреча представителей сферы туризма прошла в панорамном ресторане «Пространство 360». Новое место обещает стать точкой притяжения для любознательных туристов. Это единственное в России вращающееся пространство, которое совершает оборот вокруг своей оси за 30 минут, пока гости ужинают. А расположение на высоте птичьего полета - 100 метров, - позволяет полюбоваться культовыми архитектурными сооружениями современной Северной столицы.

Генеральный директор «Пространства 360» Сергей Ткаченко отметил, что новая площадка станет интересной достопримечательностью для жителей и гостей Петербурга.

- Мы хотим показать отдыхающим всю красоту Петербурга. На базе этой локации можно пообедать, а также принять участие в разнообразных мероприятиях и вечеринках, - подчеркнул Сергей Ткаченко.

Подготовил: Руслан Тимербаев