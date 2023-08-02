В Петербурге обсудили социальную ответственность застройщиков

Сегодня социальная ответственность застройщика – это не только детские сады и школы, но и бережное отношение к городской среде. Фото: Артем КИЛЬКИН

ЖИЛЬЕ ТОЛЬКО С СОЦИАЛКОЙ

Практике строительства социальных объектов за счет девелоперских компаний в Петербурге много лет и ее неоднократно пытались систематизировать. Например, с июня 2021 года в городе работает Градостроительная комиссия Санкт–Петербурга. Ее главная задача— синхронизировать строительство социальной и транспортной инфраструктуры со строительством жилья, гостиниц и иных средств размещения.

- Сформированы единые правила игры для отрасли, когда застройщики, не выполняющие ее решения, не могут получить разрешение на строительство и начать реализацию проектов, - рассказал первый заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга Алексей Гирин.

А вот одним из приоритетов Правительства Ленинградской области является восстановление прав дольщиков. Сейчас в Ленинградской области в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) на данный момент значится 88 жилых домов. За шесть месяцев в Ленобласти завершилось строительство 15 проблемных жилых объектов — дома были введены в эксплуатацию. Регион планирует закрыть проблему до конца 2023 года.

- Из социальных объектов, финансируемых за счет частных инвестиций, за 2022-2023 годы на экспертизу вышло 19 проектов по детским садам и шесть проектов по школам, - констатировал начальник ГАУ «Леноблгосэкспертиза» Денис Горбунов. - Выдача разрешений на строительство жилья теперь более жестко увязывается со строительством социальных объектов.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ СТРОЙКА

Сегодня социальная ответственность застройщика – это не только детские сады и школы, медицинские учреждения и построенные дороги. Это и бережное отношение к городской среде, и некоммерческие проекты, и корпоративная ответственность во взаимодействии с сотрудниками, клиентами и партнерами. Например, реконструкция исторических сооружений - у крупных девелоперов Петербурга накоплен большой опыт в этом направлении и они готовы делиться им в неформальной обстановке.

У компаний, которые сосредоточены на проектах для молодой аудитории, свой подход: они создают сообщества единомышленников в своих комплексах. Для молодых и активных людей строится не только жилье с необходимым набором инфраструктуры, но и создаются условия для взаимной поддержки, развития и самореализации. Все это делается для того, чтобы люди не чувствовали себя одинокими и в неформальной обстановке могли встречаться, знакомиться и дружить.

ОСОБЫЙ ПОДХОД

Все больше внимания застройщики уделяют формированию принципа добрососедства и социальной ответственности у клиентов. Компании занимаются, казалось бы, не своим профильным делом - налаживают общение между жителями своих домов в соцсетях и соседских центрах. Тесное общение позволяет жителям познакомиться, подружиться, а также научиться ценить и беречь общее пространство.

Уже хорошо зарекомендовали себя стандарты качества жизни в новых проектах - они есть практически у каждого ответственного девелопера. Стандарты не только отвечают требованиям действующих нормативов, но и учитывают потребности будущих жильцов. Большое внимание уделяется экологичности, когда в новых проектах формируется экологически чистое жизненное пространство, снижаются эксплуатационные затраты, используются экологичные технологии и так далее.

Сегодня компании не просто строят садики, школы, но и строят партнерские отношения с учебными заведениями Петербурга. Совместно с колледжами и вузами проводят творческие конкурсы, создают проекты городских общественных пространств.

Такой комплексный подход к формированию инфраструктуры и созданию полноценной городской среды имеет взаимовыгодный эффект для будущих жителей, бизнеса и городских властей.