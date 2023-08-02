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Общество2 августа 2023 17:55

Новорожденного мальчика по имени Владимир Путин выписали из роддома в Петербурге

Тезка российского президента почти месяц пробыл в роддоме и набирал вес
Элеонора КУРЮМОВА
Новорожденного мальчика по имени Владимир Путин выписали из роддома в Петербурге. Фото: Комздрав Петербурга

Новорожденного мальчика по имени Владимир Путин выписали из роддома в Петербурге. Фото: Комздрав Петербурга

Владимир Путин едет домой. Но не в столичное жилье или знаменитую коммуналку на Басковом переулке Центрального района. А в тихую и уютную квартирку из роддома №10, где новорожденный тезка российского президента провел месяц. Оказалось, что у малыша – Владимира Андреевича Путина – медики обнаружили серьезный недобор по весу. Об этом spb.kp.ru сообщил источник.

– Ребенка и новоиспеченную мамочку уже выписали. Прошло мероприятие без журналистов. Родители не захотели, – уточнил источник spb.kp.ru.

Причиной тому оказалась внезапно обрушившаяся популярность. Как рассказала корреспонденту spb.kp.ru родительница младенца, журналисты буквально обрывали ей трубки. Ей даже пришлось отключать телефон, чтобы мочь пообщаться с собственным ребенком.

Конечно, можно было бы предположить, что такое «сильное» имя не оставят без внимания. Только 28-летняя мама Виктория назвала так своего сыночка не ради славы и громких заголовков, а в честь горячо любимого дедушки.

Кстати, сейчас новорожденный Вовочка чувствует себя отлично. В весе он набрал норму, любит всеобщее внимание, а шутки акушерок про «Кремль на связи!», кажется, останутся с ним навсегда.

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