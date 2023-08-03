Женское тело с горящими конечностями нашли у многоэтажки на Рыбацком проспекте в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Жуткое происшествие случилось во второй половине дня, 2 августа, в Петербурге. У одной из многоэтажек в Рыбацком очевидцы обнаружили труп женщины. Но, как передают свидетели трагедии, найденное тело – картина не самая привычная для славящегося криминалом города на Неве. Конечности погибшей девушки были охвачены огнем. Жуткие фото и видео уже разлетелись по социальным сетям и соседским сообществам.

– На Шлиссельбургском проспекте 24-летняя москвичка выпала из окна дома. Перед этим она загорелась по неизвестной причине, – рассказали свидетели происшествия.

С какого этажа летела девушка, пока что неизвестно. Но то, что осталось от когда-то человека на асфальте, по-настоящему пугает. Потушить стремительно плавящееся под напором злых языков пламени тело, никто из находящихся на улице не спешил. На это, в итоге, спустя примерно пять минут решился мужчина в рабочей форме. По предположению очевидцев, он работает дворником. Ему удалось залить и потушить конечности скончавшейся водой из обычного ведра. На место, как передают местные жители, оперативно прибыли сотрудники служб. Они начали тщательно осматривать место происшествия. Во время проверки общего балкона на лестнице правоохранители нашли распечатанную бутылку алкоголя и емкость с керосином. Полиция проводит проверку.