Аномальная жара накроет Петербург в конце первой недели августа

Знойная жара придет в Петербург 6 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первая неделя августа завершится аномальной жарой в Петербурге. Хоть в субботу, 5 августа, и будет солнечно, но воздух прогреется только до +27 градусов. А вот в воскресенье, 6 августа, в Северной столице ожидается зной до +35 градусов. Но вместе с этим в городе возможны короткие дожди и грозы. Такую погоду передает центр «Фобос».

- 5 августа ожидается малооблачная погода. Ночью от +18 до +20 градусов, днем +25 до 27. Ветер западный, умеренный. 6 августа ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ночью от +19 до +21, днем +от 33 до +35°. Ветер южный, умеренный, - передают синоптики.

Но жара не спадет и на следующей неделе. В понедельник, 7 августа, столбик термометра также покажет +35 градусов, хотя ощущаться жара будет на все +37. Во вторник, 8 августа, также еще будет тепло, около +26 градусов. Но вот с середины недели резко похолодает до +20.

Жара продолжит держаться и в начале новой недели. Фото: meteovesti.ru

Напомним, что с вечера 2 августа до 18:00 4 августа в Северной столице действует желтый уровень опасности. Его ввели из-за ухудшения погодных условий, так как в эти дни ожидаются дожди и грозы.