Летом петербуржцы на 19% больше времени уделяют просмотру кино

Самым популярным актером в регионе стал Киану Ривз. Фото: кадр из фильма «Джон Уик 4».

Летом петербуржцы увеличили время просмотра фильмов и сериалов на 19%. К таким выводам пришли аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС, изучив как менялись кинопривычки и предпочтения жителей Санкт-Петербурга летом по сравнению с весной и зимой 2023 года.

Такой рост произошел из-за того, что летом россияне чаще проводят время за городом, в отпусках, и коротают время в дороге и на отдыхе за просмотром любимых фильмов и сериалов. В летний период также существенно выросли просмотры контента с мобильных телефонов.

Фото: кадр из фильма «Джон Уик 3».

Самыми популярными фильмами и сериалами в первые два летних месяца в регионе стали:

1) боевик «Джон Уик 4» (США)

2) боевик «Джон Уик 3» (США)

3) остросюжетная история любви и дружбы «Желтый глаз тигра» (Россия)

4) экшн-комедия Гая Ричи «Операция "Фортуна»: искусство побеждать» (Великобритания, США)

5) оригинальный проект KION «Почка 2» (Россия)

Больше, чем на треть жители Санкт-Петербурга летом стали смотреть боевики. Самым популярным актером в регионе стал Киану Ривз - больше всего в этом сезоне жители Северной столицы провели времени за просмотром фильмов с участием этого актера.