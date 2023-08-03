Дамский вопрос: В Петербурге замужние женщины выступают инициаторами покупки и собственниками квартир в 65% случаев

В Петербурге замужние женщины выступают инициаторами покупки и собственниками квартир в 65% случаев. Фото: пресс-служба ГК А101.

А вы знали что в большинстве случаев инициатором покупки квартиры выступают женщины? Опросы в Петербурге и области показали, в 65% случаев предлагают приобрести недвижимость женщины среднего возраста. Кроме того, почти 75% потенциальных покупателей - семейные пары с детьми. К такому выводу пришли специалисты из ГК «А101».

Статистика говорит, что покупателям более всего важно месторасположение жилого района. Так, почти половина опрошенных заявили, что решились на покупку именно из-за удобного месторасположения по соседству с крупными зелеными зонами вблизи Петербурга.

- Мы наблюдаем тренд роста спроса на комплексные проекты в рекреационных зонах с наличием озер, леса, экотропами и веломаршрутами, - говорит коммерческий директор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Мария Орлова. - Исследования показывают, что здоровье людей в большей степени зависит от окружающей среды и образа жизни, чем от системы здравоохранения. Городская среда, способы передвижения по городу, качество воздуха составляют 50% так называемых «детерминант здоровья», тогда как лишь 11% приходится на здравоохранение. Отсутствие парков и рекреационных территорий в городском пространстве поощряет сидячий образ жизни и способствует возникновению проблем со здоровьем. Поэтому реципиенты отдают предпочтение объектам, где заранее продуманы все маршруты, соединяющие существующие локации экотропами и закольцованные в единый периметр, есть спортивные маршруты с воркаутами, рекреационные маршруты с «бесшовным пространством» и местами отдыха для старшего поколения, детские маршруты. Все это становится значимыми аттракторами для аудитории.

Фото: пресс-служба ГК А101.

Интересно, что 55% спроса приходится на покупателей с пропиской в Петербурге. При этом почти 40% покупателей квартир в «А101 Всеволожск» сейчас проживают во Всеволожске или Всеволожском районе области и не собираются покидать локацию. Жить и растить детей там планируют 88% респондентов. Аналогично 23% купивших квартиры в проекте «А101 Лаголово» являются адептами южной локации с пропиской в Ломоносовском районе Ленобласти или в Красном селе.

Еще примерно 20% покупателей намерены переехать в Ленобласть из других регионов - в частности, Московской, Мурманской и Архангельской областей, а также из Краснодарского края. Остальные клиенты сейчас живут в Санкт-Петербурге и других районах Ленобласти.

Примерный портрет типичного покупателя квартир в Ленобласти выглядит так: семья со среднемесячным доходом около 150 тысяч рублей, где оба супруга работают в сфере торговли, строительства, транспорта, IT и сфере коммуникаций. Основными причинами покупки становится собственное проживание и покупка «на перспективу» детям и внукам, чтобы сохранить свои накопления. Также у 61% покупателей в имуществе есть более одного автомобиля в семье.