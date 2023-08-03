Петербургские автомобилисты чаще всего страхуют машины Kia и Hyundai. Фото: freepik.com.

В первые шесть месяцев 2023 года автомобилисты Северной столицы чаще всего оформляли полисы КАСКО на машины марок Kia и Hyundai. С прошлого года пятерка автомобилей, которые чаще страхуют петербуржцы, не изменилась. К ним все также относятся производители Toyota, Mitsubishi и всего одна европейская марка - Skoda. К таким выводам пришли эксперты СберСтрахования.

- Мы видим, что жители Санкт-Петербурга не изменяют своим вкусам: по нашим данным, рейтинг наиболее страхуемых автомобилей сохраняется с прошлого года, а наибольшей популярностью пользуются азиатские автопроизводители. При покупке машины не стоит забывать о страховке: полис КАСКО - это защита от разных неприятностей как на дороге, так и за ее пределами, - отметил управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин.

По всей России топ по оформлению КАСКО изменился. В прошлом году в пятерку лидеров вошли Hyundai, Toyota, Volkswagen и Skoda. В этом году первое место по-прежнему занял Kia. Наиболее популярными для страхования машинами стали BMW, Hyundai, Chery и Toyota.

Примечательно, что количество полисов на автомобили китайского производителя Chery в этом году выросло в 7 раз, хотя годом ранее машины этой марки не входили даже в топ-15. В Санкт-Петербурге они оказались не так популярны.

Подготовила: Дарья ШАРОВА