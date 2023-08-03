Стабильный рост: За полгода российские банки рекордно увеличили свою прибыль

За полгода российские банки рекордно увеличили свою прибыль. Фото: freepik.com.

Российские банки продолжают наращивать прибыль. Чистая прибыль некоторых за второй квартал 2023-го года стала рекордной. Такие данные показали сокращенные результаты по международным стандартам финансовой отчетности за первые шесть месяцев 2023 года, опубликованные Сбербанком.

- Во втором квартале мы выдали максимальный за всю историю объем кредитов - более 6,6 триллионов рублей, - сказал глава банка Герман Греф. - Кредитный портфель вырос на 7% за квартал и приблизился к 35 триллионам рублей. Средства клиентов также растут высокими темпами - рост за квартал составил 9,2%. «Сбер» укрепил рыночные позиции на всех ключевых банковских рынках.

В банке отметили, что за счет увеличения объема работающих активов и восстановления маржинальности бизнеса чистые процентные доходы «Сбера» по результатам апреля-июня составили 597,6 миллиарда рублей. Всего же за первое полугодие чистые процентные доходы выросли до 1,2 триллиона рублей.

Кроме того, положительную динамику во втором квартале показали и чистые комиссионные доходы. За счет увеличения доходов от операций с банковскими картами и рассчетно-кассового обслуживания они достигли 186,9 миллиардов рублей. Всего же за первое полугодие они составили 358 триллионов рублей.

Поднялся вверх до 13,9 триллионов рублей и розничный кредитный портфель «Сбера». Он вырос на 7,3% за квартал и на 12,1% с начала года. Ипотечный портфель превысил 8,5 триллионов рублей, прибавив 8,1% за квартал и 13,2% с начала года. Портфель потребительских кредитов составил 3,8 триллионов рублей. Он вырос на 5,3% за квартал и 8,1% с начала года.

Что касается операционных расходов, то они достигля планки в 216,3 миллиардов рублей во втором квартале. Рост обеспечило масштабное сокращение операционных затрат в 2022 году. За первое полугодие текущего года операционные расходы составили 398,2 миллиардов рублей. Во втором квартале отношение расходов к доходам составило 26,1%, за первое полугодие 2023-го - 25,5%.