Камеры появятся на 20 аварийно-опасных перекрестках в Петербурге

На перекрестках завершаются пуско-наладочные работы, скоро включат камеры.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Новые комплексы фотовидеофиксации появятся на 20 перекрестках с интенсивным движением в Петербурге. В основном, это аварийно-опасные участки дорог. Камеры установят в рамках Стратегии развития АПК «Безопасный город». Об этом 3 августа сообщает пресс-служба Смольного.
- В городе работает система контроля за соблюдением ПДД. Она обеспечивает комфортное и безопасное движение на улицах Петербурга. Ее важная часть - комплексы фотовидеофиксации, которые способствуют снижению аварийности на дорогах, - отметил губернатор Александр Беглов.
На 20 перекрестках сейчас завершаются пуско-наладочные работы, чтобы ввести камеры в эксплуатацию. Они появятся на перекрестках проспектов Энгельса и Просвещения, Заневского и Энергетиков, Коломяжского и Богатырского, Индустриального и Ириновского и других пересечениях дорог.
На данный момент в Северной столице установлено 990 комплексов фотовидеофиксации – 946 стационарных и 44 передвижных.
КОНКРЕТНО
Новые комплексы фиксации нарушений ПДД установят по адресам:
• пр. Энгельса - пр. Просвещения
• пр. Энгельса - пр. Луначарского
• 2-й Муринский пр. - Институтский пр.
• пр. Просвещения - Светлановский пр.
• пр. Дачный - Бульвар Новаторов
• Б-р Трудящихся - ул. Веры Слуцкой
• Павловская ул. - ул. Братьев Радченко
• ул. Ижорского Батальона - Тверская ул.
• Индустриальный пр. - Ириновский пр.
• Индустриальный пр. - пр. Ударников
• Индустриальный пр. - пр. Энтузиастов
• Индустриальный пр. - ул. Передовиков - Хасанская ул. - Российский путепровод
• Заневский пр. - пр. Энергетиков
• пр. М. Жукова - ул. М. Казакова
• Коломяжский пр. - Богатырский пр.
• Ленинский пр. — пл. Конституции
• ул. Коллонтай – пр. Солидарности
• пр. Большевиков - ул. Дыбенко
• Вербная ул. - Афонская ул.
• ул. Оптиков - Планерная ул.