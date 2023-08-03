Камеры появятся на 20 аварийно-опасных перекрестках в Петербурге

На перекрестках завершаются пуско-наладочные работы, скоро включат камеры. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые комплексы фотовидеофиксации появятся на 20 перекрестках с интенсивным движением в Петербурге. В основном, это аварийно-опасные участки дорог. Камеры установят в рамках Стратегии развития АПК «Безопасный город». Об этом 3 августа сообщает пресс-служба Смольного.

- В городе работает система контроля за соблюдением ПДД. Она обеспечивает комфортное и безопасное движение на улицах Петербурга. Ее важная часть - комплексы фотовидеофиксации, которые способствуют снижению аварийности на дорогах, - отметил губернатор Александр Беглов.

На 20 перекрестках сейчас завершаются пуско-наладочные работы, чтобы ввести камеры в эксплуатацию. Они появятся на перекрестках проспектов Энгельса и Просвещения, Заневского и Энергетиков, Коломяжского и Богатырского, Индустриального и Ириновского и других пересечениях дорог.

На данный момент в Северной столице установлено 990 комплексов фотовидеофиксации – 946 стационарных и 44 передвижных.

КОНКРЕТНО

Новые комплексы фиксации нарушений ПДД установят по адресам:

• пр. Энгельса - пр. Просвещения

• пр. Энгельса - пр. Луначарского

• 2-й Муринский пр. - Институтский пр.

• пр. Просвещения - Светлановский пр.

• пр. Дачный - Бульвар Новаторов

• Б-р Трудящихся - ул. Веры Слуцкой

• Павловская ул. - ул. Братьев Радченко

• ул. Ижорского Батальона - Тверская ул.

• Индустриальный пр. - Ириновский пр.

• Индустриальный пр. - пр. Ударников

• Индустриальный пр. - пр. Энтузиастов

• Индустриальный пр. - ул. Передовиков - Хасанская ул. - Российский путепровод

• Заневский пр. - пр. Энергетиков

• пр. М. Жукова - ул. М. Казакова

• Коломяжский пр. - Богатырский пр.

• Ленинский пр. — пл. Конституции

• ул. Коллонтай – пр. Солидарности

• пр. Большевиков - ул. Дыбенко

• Вербная ул. - Афонская ул.

• ул. Оптиков - Планерная ул.